¿Por qué Michael Espinoza se volvió tendencia tras la victoria de Melgar ante Alianza Lima?

“Una jugada desafortunada marcó la diferencia y que partió de una falta no cobrada a Jairo de un árbitro muy localista como Espinoza”.

“Hay falta previo al gol, hay rodillazo en la cabeza de Lavandeira y no sacó la segunda amarilla, no hay offside de Ballón en una contra muy peligrosa. Nos robaron y no lo disimularon nada. Michael Espinoza, ***”.