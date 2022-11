UEFA Champions League: en busca de la ‘Orejona’

El torneo de clubes más importante del mundo paralizará nuevamente al mundo del fútbol en su siguiente etapa. Y es que en el último cruce del sorteo para octavos de final se definió que el poderoso Bayern Múnich, que logró puntaje perfecto en la fase de grupos con un total de seis victorias, enfrentará al PSG de Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé.

Ambos cuadros ya saben lo que es enfrentarse en instancias decisivas de la UEFA Champions League. En la temporada 2019-2020, se midieron en la final, que terminó ganando el Bayern por 1-0 con gol de Kingsley Coman. En la edición siguiente (2021-2022), se vieron las caras en cuartos de final y el PSG pudo cobrarse su revancha eliminando al equipo teutón con un global de 3-3, en el que influyeron los goles de visitante.

Según calendario de la UEFA, el primer compromiso se jugaría el 14 o 15 de febrero e iniciaría a las 3.00 p. m.

Fue Thomas Müller, quien calentó la previa de este duelo, pese a que aún faltan algunos meses para verse la cara con los parisinos. “Bonjour, Bayern...”, fue lo primero que dijo en un video, hablando en francés. “El Paris... Somos dos equipos muy buenos, con grandes futbolistas, pero tristemente uno no podrá pasar a la siguiente ronda”, expresó luego, en inglés.

En ese sentido, el delantero alemán dejó en claro que quieren revancha de la edición de 2021, cuando el París Saint-Germain se impuso en los cuartos de final. “En esta ocasión, no habrá ‘au revoir’ (no habrá ningún adiós)”, lanzó. “Como la última vez, tengo un gran respeto por el Paris. No veo la hora de jugar este duelo el próximo año. Será un gran gran partido de fútbol”, sentenció el delantero del Bayern Munich.

Otro partido impactante, sin duda alguna, será el que protagonizarán Real Madrid y Liverpool, dos favoritos a llevarse la ‘Orejona’.

No se queda atrás

La Europa League también tendrá una final adelantada. Sin duda, el emparejamiento más atractivo es el que protagonizará el Barcelona contra el Manchester United, que tiene en sus filas al astro portugués Cristiano Ronaldo. En un duelo entre dos goleadores de época, Robert Lewandowski por los azulgranas y ‘CR7′ en los ‘Red Devils’, el equipo español recibirá al inglés el 16 de febrero y disputará la vuelta en Manchester una semana más tarde.

El Barcelona será la gran prueba para ver si el equipo que lidera Cristiano es capaz de competir rumbo al título de la Europa League o si se seguirán añorando los años de Alex Ferguson.