Plantel de Alianza Lima llega a Arequipa y es ovacionado por hinchas blanquiazules

Arequipa. Con miras a participar de la final de la Liga 1, cerca de las 5.30 p. m. de este martes 8 de noviembre, el plantel de Alianza Lima pisó suelo arequipeño para enfrentar en las próximas horas al equipo del FBC Melgar.

Ante la expectativa del compromiso entre Alianza Lima y FBC Melgar, decenas de hinchas del equipo blanquiazul acudieron al aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón para recibir con algarabía a los futbolistas del club limeño . Asimismo, se dieron el tiempo de entonar una serie de cánticos.

Una de las figuras más ovacionadas fue Hernán Barcos, delantero de elenco íntimo. De acuerdo a los hinchas aliancistas, es uno de los jugadores que con toda seguridad marcará un gol. La confianza en el argentino radica en que —sostienen— ya conoce la altura de Arequipa.

Para cuando salieron del aeropuerto, las personas pugnaban por escuchar algunas palabras de los jugadores y poder, al menos, tocarlos.

De otro lado, los hinchas de la institución victoriana también se pronunciaron con relación a la decisión del club FBC Melgar de prohibir el ingreso de hinchas blanquiazules con indumentaria. Algunos consideraron que esta medida aviva la violencia dentro del fútbol; sin embargo, señalaron que acatarán la medida. No obstante, indicaron que acudirán al monumental de la UNSA a alentar a Alianza Lima, pero sin camisetas. “La garganta no nos pueden callar” , aseveraron.

Previamente, el jefe de seguridad del club rojinegro, Luis Razzeto, se refirió a esta restricción. “ No es culpa del club (FBC Melgar), es culpa de Alianza Lima, porque este es un partido de ida y vuelta. Se supone que en Lima el partido del día sábado (segunda final) debió haber una tribuna para la visita y no lo hicieron, y no van a querer exigir que aquí pongamos visita, es culpa de los dirigentes de Alianza Lima”, comentó Razzeto a La República.

El encuentro entre Alianza Lima y FBC Melgar tendrá lugar el miércoles 9 de noviembre a las 3.00 p. m. en el estadio Monumental de la UNSA.