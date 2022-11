Paolo Guerrero responde a hinchas que lo critican en redes: “Hay gente mala leche conmigo”

El último fin de semana, Paolo Guerrero recibió una mala noticia luego que Avaí FC empatara 1-1 ante Santos y perdiera la categoría en el Brasileirao. Si bien el ‘Depredador’ no fue convocado y tampoco viene sumando minutos con su club, la noticia hizo eco en territorio peruano.

A través de las redes sociales, los hinchas cuestionaron el nivel del capitán de la selección peruana durante su paso por el León de la Isla e, incluso, le hicieron recordar la oferta que le hizo Alianza Lima, la cual rechazó para seguir jugando en el extranjero. Tras varios comentarios, el delantero peruano se dio tiempo para responder a uno de los aficionados.

“No tienes idea de nada, brother. Más bien una pena que repites lo que algunos dicen y que se dejan manipular por algunos comentaristas. Para hablar hay que ver, analizar. Si dices que mi ritmo de competencia no es para jugar más en el campeonato brasileiro, están las estadísticas de cuanto corrí, cuantos piques hice y compararlo con un joven de 20; es simple, pero hablar de esa manera que dices las cosas con tanta seguridad es de locos. No sabes nada”, fueron las primeras líneas del ‘Depredador’.

Comentario Paolo Guerrero. Foto: Instagram

“Una pena que haya gente opinando de la situación cuando no hacen análisis de nada. Este joven al que le respondo en este momento, ¿hizo un análisis? No. Simplemente, repite lo que algunos dicen sin verme jugar, sin analizar mis estadísticas. Para que vean que hay gente mal intencionada que no tiene idea de lo que comenta. Simplemente es envidia que los hace reaccionar así conmigo. Solo quería demostrar y hacerlos ver que hay gente mala leche conmigo. Lamentable que son mis compatriotas”, concluyó.

Critican a Paolo Guerrero en Brasil

Sin embargo, las críticas no solo son en Perú, sino también en Brasil. Hace unos días, el periodista brasileño Fábio Machado no se guardó nada y criticó al futbolista incaico en el medio ND Mais.