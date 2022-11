Campeón de Liga 1 recibirá poco más de la mitad de lo que ganó equipo peruano de Dota 2 en mundial

Alianza Lima vs. Melgar protagonizarán la final de ida de la Liga 1 2022 este miércoles 9 de noviembre en la ciudad de Arequipa. Blanquiazules y rojinegros buscarán un resultado favorable que les permita llegar en ventaja para la revancha. En medio de la expectativa por el enfrentamiento entre ambos equipos, se conoció que el campeón del fútbol nacional recibirá poco más de la mitad de lo que ganó el equipo peruano de Dota 2 en el mundial.

Como se recuerda, en la última fecha del Torneo Clausura se conocieron los premios que recibirán el equipo que obtenga el título del campeonato y los que ocupen el segundo y el tercer lugar.

El campeón se adjudicará un monto de US$ 354.000. Para el subcampeón, serán US$ 236.000 y el club que cierre el podio se adueñará de US$ 118.000.

Cuantiosas sumas. Foto: GolPerú/Twitter

Sin embargo, el premio mayor del campeón de la Liga 1 queda muy por debajo de lo que logró llevarse Thunder Awaken, equipo peruano de Dota 2 que participó en el mundial del famoso videojuego.

¿Cuánto se llevaron los peruanos? El dinero ganado fue de 614.000 dólares, cerca del doble de lo que ofrece la Liga 1 al campeón.

¿A qué hora y dónde ver el Alianza Lima vs. Melgar por la final de Liga 1?

La final de ida de la Liga 1 entre Alianza Lima vs. Melgar comenzará a las 3.00 p. m. (hora peruana). El compromiso será transmitido por la señal de GolPerú. Podrás verlo por internet gratis en La República Deportes.