‘Pepa’ Baldessari y su decepción por Cristal: “Es un equipo sin alma, muy frío”

Decepción. La derrota de Sporting Cristal ante Melgar de Arequipa en la semifinal de la Liga 1 generó muchas críticas hacia el equipo rimense. Uno de los últimos en pronunciarse fue el exfutbolista Horacio Baldessari, quien lamentó ver a los jugadores sin motivación en el Estadio Nacional.

“A veces veo a este Sporting Cristal y no entiendo nada porque es un equipo sin alma, muy frío. El solo hecho de entrar a la cancha y ver el recibimiento, tienes que morirte dentro, pero estos chicos no sé qué tienen. No hay nada”, manifestó en diálogo con Radio Ovación.

Los rojinegros se impusieron por 4-0 en el global. Foto: Luis Jiménez

Asimismo, la ‘Pepa’ cuestionó el planteamiento realizado por Roberto Mosquera y lamentó que, pese a contar en el campo con jugadores como Yoshimar Yotún y el argentino Diego Buonanotte, no se apreciara un buen rendimiento colectivo.

“Ponía a jugadores como Yotún y Buonanotte y el equipo apelaba al pelotazo y ellos veían pasar por arriba la pelota. Cuando la tenían jugaban para atrás. Tengo mucha decepción (...). En 90 minutos llegamos dos veces al arco, un tiro al palo que fue posición adelantada y un gol anulado. Después no pateamos un tiro a la portería. Y yo decía, Roberto, por favor, ilumínate”, agregó.

Por otra parte, el exgoleador celeste consideró que la actual directiva se viene equivocando de manera reiterativa. “La hinchada de Cristal es educada. Entiendo que los dueños del club son empresarios, pero las cosas no se pueden manejar así. Hace dos o tres años nos venimos equivocando con las contrataciones, no sé cómo se dan esas cosas”, finalizó.