Christian Cueva responde a críticas por patear penales: “Al que no le guste, que se vaya a...”

Christian Cueva se encuentra entrenando en la Videna con la selección peruana con miras a los amistosos contra Paraguay y Bolivia. Este lunes 7 de noviembre, el volante del Al-Fateh brindó una conferencia de prensa, en la que señaló que seguirá pateando penales con la Bicolor si es que se presenta la oportunidad.

“El tema de los penales es algo que siempre voy a querer. Después, mucho dependerá las decisiones del entrenador. Particularmente, no te voy a mentir, después de Rusia me sentí mal. No por el penal en sí, sino porque tenía la certeza de seguir avanzando. Pasaron cosas y pude recuperarme gracias a mi familia y Dios”, declaró.

Además, ‘Aladino’ envió un duro mensaje a los hinchas nacionales que lo critican por haber fallado algunos disparos desde los 12 pasos. “Estoy tranquilo con eso, no pasa por mi cabeza qué puedan decir si es que pateo un penal o no. Lo voy a agarrar y, al que no le guste, que se vaya a…”, concluyó.

¿Cuándo juega la selección peruana?

La selección peruana enfrentará a Paraguay este miércoles 16 de noviembre a las 8.00 p. m. (hora peruana) por un amistoso internacional. Posteriormente, la Bicolor jugará ante Bolivia en Santa Cruz el sábado 19 de noviembre.

Ambos duelos serán transmitidos por la señal de Movistar Deportes, canal 3 y 703 de la cadena de cable de Movistar. Además, puedes verlo por internet a través de la plataforma de streaming de Movistar Play.