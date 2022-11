De jugar en cuarta de Brasil a ser convocado al Mundial Qatar 2022: ¿quién es Gabriel Martinelli?

Este lunes 7 de noviembre, la selección brasileña anunció la lista de 26 jugadores convocados para disputar el Mundial Qatar 2022. En esta nómina, una de las mayores sorpresas es la presencia del delantero del Arsenal de Inglaterra Gabriel Martinelli.

El futbolista de 21 años fue escogido por Tite por encima de atacantes de renombre como Roberto Firmino y Gabriel Barbosa. En esta nota te contamos los detalles de la trayectoria del joven jugador.

¿Quién es Gabriel Martinelli?

Gabriel Martinelli es un futbolista de 21 años que se desempeña como extremo por izquierda. Se caracteriza por su gran velocidad, técnica y habilidad en el uno contra uno.

Se formó en las divisiones menores del Ituano, equipo de la cuarta división de Brasil. Con esta escuadra, llegó a jugar el Campeonato Paulista del 2019, en el que mostró un gran nivel. Ese mismo año, el Arsenal de Inglaterra compró su pase por un valor de 7,1 millones de euros.

Desde su llegada a los gunners, el atacante ha disputado 102 encuentros oficiales, en los que ha anotado 23 goles y brindado 15 asitencias. Actualmente, su valor de mercados asciende a 60 millones de euros, según el portal Transfermarkt.

Además, integró las inferiores de la selección brasileña. Este año, fue convocado por Tite a la categoría absoluta de la Canarinha para disputar las últimas dos jornadas de las eliminatorias sudamericanas. Ahora, acaba de ser considerado en la lista final para el Mundial Qatar 2022.

Fue rechazado por el Barcelona

Antes de fichar por el Arsenal, Gabriel Martinelli se probó en el FC Barcelona. Estuvo algunos días entrenando en La Masía, pero no llegó a quedarse en el club azulgrana.