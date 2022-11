Entradas para la primera final Melgar vs. Alianza Lima cuestan casi el doble

El FBC Melgar lanzó el costo de las entradas para la primera final del campeonato nacional, que se realizará este miércoles a las 3.00 p.m. en Arequipa. Estos boletos costarán casi el doble, en comparación al valor de las entradas de anteriores partidos. Cabe resaltar que este encuentro deportivo solo permitirá el ingreso de la hinchada local, según informó el club en un comunicado.

Hasta el momento, la venta de entradas en la plataforma de Joinnus todavía no fue habilitada . De otro lado, la adquisición de boletos de forma presencial se realizará desde este martes 8 en dos locales, en el Club FBC Melgar, calle Consuelo 408 desde las 9.00 a.m. y miércoles desde las 8.00 a.m.. Así también, en el Mall Aventura este martes y miércoles desde las 10.00 a.m..

“Sigamos rugiendo juntos hasta el final. Estamos cerca del objetivo y necesitamos de tu aliento en estos primeros 90 minutos demostrando ese apoyo incondicional que mostramos a lo largo del año”, informaron en sus cuentas oficiales.

¿Cuál será el costo de las entradas para el Melgar vs. Alianza Lima?

De acuerdo al club arequipeño, zona sur tendrá un costo de S/ 20, oriente S/ 40, occidente S/ 80 y butaca a S/ 150 . Estos precios se incrementaron debido a la importancia del duelo y es que, por ejemplo la entrada sur por la semifinal ante Sporting Cristal, en Arequipa, costó solo S/ 12 . Así mismo, la zona oriente tuvo un precio de S/ 25, butaca a S/ 90 y occidente estuvo valorizado en S/40, casi la mitad del costo para la final. A pesar de ello, muchos hinchas han mostrado su posibilidad de acompañar al equipo en este crucial partido ante Alianza Lima.

De otro lado, no se informó sobre la venta de entradas para zona norte debido a que el FBC Melgar informó que solo permitirá el ingreso de hinchas del Dominó .

Para personas con discapacidad, sur costará S/14, oriente S/ 28 y occidente S/ 56.