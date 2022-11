[En Vivo] Real Madrid vs. Rayo Vallecano: ¿dónde ver el partido por la Liga Santander?

Real Madrid vs. Rayo Vallecano EN VIVO se juega, este lunes 7 de noviembre a las 3.00 p. m. (hora peruana), por la fecha 13 de la Liga Santander 2022-23. El encuentro se disputará en el estadio de Vallecas y tendrá transmisión de Directv Sports. En caso no puedas acceder, La República Deportes tendrá una cobertura ONLINE del encuentro.

Real Madrid vs. Rayo Vallecano: ficha del partido

Partido Real Madrid vs. Rayo Vallecano Fecha Lunes 7 de noviembre Hora 3.00 p. m. (hora peruana) Canal Directv Sports Lugar Estadio de Vallecas

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Rayo Vallecano?

En horario peruano, el encuentro entre Real Madrid vs. Rayo Vallecano se disputará este lunes 7 de noviembre a las 3.00 p. m. Revisa la hora según región:

México, Costa Rica: 2.00 p. m.

Perú , Colombia, Ecuador: 3.00 p. m.

, Colombia, Ecuador: Bolivia, Venezuela, Estados Unidos (Este): 4.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Rayo Vallecano EN VIVO?

El compromiso por la fecha 13 de la Liga Santander tendrá transmisión de Directv Sports.

¿Cómo ver el Real Madrid vs. Rayo Vallecano ONLINE?

Para seguir el encuentro entre Real Madrid vs. Rayo Vallecano ONLINE, puedes verlo en DirecTV GO, servicio de streaming de Directv. En caso no puedas acceder, La República Deportes tendrá una cobertura del minuto a minuto, las mejores incidencias, los goles y el resumen cuando termine del partido.

Real Madrid vs. Rayo Vallecano: posibles alineaciones

Real Madrid : Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Éder Militao, David Alaba, Ferland Mendy, Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Luka Modric, Rodrygo, Mariano Díaz, Vinícius Júnior.

: Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Éder Militao, David Alaba, Ferland Mendy, Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Luka Modric, Rodrygo, Mariano Díaz, Vinícius Júnior. Rayo Vallecano: Stole Dimitrievski, Ivan Balliu, Florian Lejeune, Alejandro Catena, Fran García, Óscar Valentín, Oscar Trejo, Santi Comesaña, Isi Palazón, Sergio Camello, Álvaro García.

¿Dónde juegan Real Madrid vs. Rayo Vallecano?

El cotejo entre el Real Madrid y Rayo Vallecano se disputará en el estadio de Vallecas, ubicado en Madrid, España. El recinto fue inaugurado en 10 de mayo de 1976 y tiene capacidad para 14.505 espectadores.