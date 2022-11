Panelista de ESPN critica a Zambrano y Advíncula: “Creen que jugar en Boca es pegar patadas”

Boca Juniors perdió 2-1 contra Racing en la final del Trofeo de Campeones de Argentina. En este duelo, Luis Advíncula y Carlos Zambrano fueron titulares en la defensa del cuadro xeneize, pero terminaron siendo expulsados por un conato de bronca en los minutos finales.

Ante ello, el panelista del programa “Debate F” de ESPN Alejandro Mancuso criticó la actitud de ambos futbolistas de la selección peruana y tuvo duros comentarios contra ellos.

“En Boca no tienen el control emocional, no aceptan perder. Advíncula y Zambrano creen que para jugar en Boca Juniors hay que pegar patadas. No es así. Lo que pasa es que llegaron con ese chip”, manifestó.

“Zambrano va a la pelota y parece que te va a lastimar directamente, se revuelca y te quiere pisar, pegar. Y luego lo echan y quiere entrar a tomar partido para que la gente lo aplauda y le diga: ‘Peruano, peruano’. Creo que pasa por otro lugar. Zambrano tiene que dejar una marca en Boca por el futbolista que es, no por las actitudes agresivas que tiene. Advíncula es igual, parece que no se le puede encarar”, agregó el exjugador.

Los números de Zambrano y Advíncula

Esta temporada, Carlos Zambrano disputó 2.272 minutos en 29 partidos con la camiseta de Boca Juniors, en los que registra una asistencia de gol. Además, recibió 10 tarjetas amarillas y fue expulsado en dos oportunidades.

Por su parte, Luis Advíncula jugó 3.802 minutos en 43 encuentros con la escuadra xeneize, en los que anotó un gol y le mostraron 12 cartulinas amarillas.