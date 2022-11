¿Por qué Mosquera y Yotún se volvieron tendencia tras quedar eliminados de la final de la Liga 1?

En pleno encuentro entre Sporting Cristal vs. Melgar por la vuelta de la semifinal de la Liga 1 2022, el cual finalizó con victoria para la escuadra mistiana, Yoshimar Yotún y Roberto Mosquera se volvieron tendencia por los sucesos que pasaron en el duelo. El referente celeste arrancó como titular y el estratega peruano estuvo en el ojo de la tormenta.

El mediocampista de Sporting Cristal no ha tenido minutos en el campo de juego ni ha rendido como se esperaba. Las lesiones no lo dejaron mostrar su mejor rendimiento y las críticas llovieron sobre él. En este encuentro decisivo ante los rojinegros, Yoshimar Yotún fue inicialista, venía teniendo un partido regular, cuando chocó duramente con Alexis Arias y se lesionó. Se retiró en lágrimas.

En ese sentido, los hinchas lamentaron el nivel mostrado por el futbolista de la selección peruana: “Las lesiones no lo dejan a Yoshimar Yotún. Una pena”, “Una lástima lo de Yoshimar Yotún. Desde el año pasado que la lesiones no dejan tranquilo”, “El balance anual de Yoshimar Yotún estuvo por debajo de la expectativa”, entre otros.

Por el lado de Roberto Mosquera, los comentarios fueron despiadados y solo recibió duras críticas por parte de la hinchada rimense: “Esto tiene nombre u apellido, Roberto Mosquera y Joel Raffo. Par de impresentables, ineptos”, “Hoy no se duerme hasta que Cristal anuncie lo no renovación de don Roberto Mosquera, que alguien le alcance sus cosas a no menos de 500 metros lejos de la Florida. No entrás más” y más.