¡Siguen los ‘dardos’! Guardiola responde a las acusaciones de Zlatan: “Mi ego es enorme”

Un nuevo capítulo. Las impresionantes cifras de Erling Haaland en el Manchester City vienen generando eco en el fútbol europeo. Uno de los que se pronunció al respecto fue el veterano goleador Zlatan Ibrahimovic, quien, para sorpresa de muchos, apuntó contra el entrenador Pep Guardiola.

“¿Si puede Guardiola hacer que Haaland sea aún mejor? Depende del ego de Guardiola, depende de si permite que Haaland sea más grande que él o no. No permitió que yo ni otros jugadores lo fuéramos...”, mencionó el sueco en diálogo con Canal +.

Estas palabras no pasaron desapercibidas por la prensa, sobre todo tras la última actuación del joven artillero noruego ante el Fulham, y de inmediato buscó una respuesta del entrenador español. Ante las interrogantes, ‘Pep’ se refirió de manera irónica sobre los dichos de su exdirigido.

“Él (Zlatan) tiene razón, toda la razón. En este club, en este equipo, mi ego es más grande que el rendimiento de cualquier jugador. Ni siquiera me gusta cuando Erling marca tres goles y todos los momentos destacados son sobre él. ¡Estoy tan celoso! Honestamente, ¡tan celoso!”, indicó.

Asimismo, el exestratega del Barcelona —club en el que coincidió con Zlatan— se animó a dejarle otro recado. “Entonces, lo que hago es decirle a Erling: ‘Por favor, no marques más goles ya o, de lo contrario, ‘The Sun’ y ‘Daily Mail’ no escribirán nada sobre mí. Él me conoce bien. Puede leer un nuevo libro. Tiene razón, mi ego es enorme”, finalizó.