Sporting Cristal tendrá la gran misión de darle vuelta a la serie este domingo 6 de noviembre cuando reciba a Melgar en el estadio Nacional. El cuadro celeste necesita vencer al Dominó por una diferencia de tres goles para pasar a la final, aunque no lo tendrá nada fácil. Revisa las posibles alineaciones de ambos equipos.

Sporting Cristal: posible alineación

Alejandro Duarte

Duarte, arquero de Cristal. Foto: La República/Luis Jiménez

Johan Madrid

Johan Madrid. Foto: Cristal.

Gianfranco Chávez

Gianfranco Chávez juega como defensa central. Foto: Sporting Cristal

Omar Merlo

Omar Merlo. Foto: Liga 1

Nilson Loyola

Nilson Loyola. Foto: Sporting Cristal

Leandro Sosa

Leandro Sosa. Foto: Twitter @LigaFutProf

Horacio Calcaterra

Horacio Calcaterra. Foto: Sporting Cristal

Jesús Castillo

Jesús Castillo. Foto: Sporting Cristal

Irven Ávila

Ávila. Foto: La República-Luis Jiménez.

Joffré Escobar

Joffre Escobar llegó a Cristal procedente de la San Martín. Foto: Sporting Cristal/Twitter

Joao Grimaldo

Joao Grimaldo ha anotado 4 goles en la presente temporada con Sporting Cristal. Foto: composición GLR/SCristal

Melgar: posible alineación

Carlos Cáceda

Carlos Cáceda es el arquero titular de FBC Melgar. Foto: AFP

Alejandro Ramos

Alejandro Ramos pertenece a FBC Melgar. Foto: GLR

Matías Lazo

Matías Lazo enfrentando con Melgar a Universitario por Liga 1. Foto: GLR

Horacio Orzan

El volante argentino llegó al Dominó a inicios del 2021. Foto: La República/Luis Jiménez

Paolo Reyna

Paolo Reyna debutó con Melgar en Primera División. Foto: GLR

Alexis Arias

Alexis Arias es uno de los referentes en Melgar. Foto: La República/Jaime Mendoza Ruiz

Jean Pierre Archimbaud

Jean Pierre Archimbaud llegó al cuadro rojinegro procedente de Deportivo Municipal. Foto: FBC Melgar

Martín Pérez Quedes

Martín Pérez Guedes dejó la San Martín para mudarse a suelo arequipeño. Foto: FBC Melgar

Cristian Bordacahar

Cristian Bordacahar. Foto: FBC Melgar

Bernardo Cuesta

Bernardo Cuesta. Foto: La República

Luis Iberico

Goleador. Luis Iberico registra 12 anotaciones en 35 partidos disputados con Melgar por la presente temporada liguera. Foto: Luis Iberico

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Melgar?

Sporting Cristal vs. Melgar jugarán este domingo 6 de noviembre a las 3.00 p. m. en el estadio Nacional de Lima. El encuentro tendrá transmisión de GolPerú.

¿Cómo seguir Sporting Cristal vs. Melgar ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión de Sporting Cristal vs. Melgar por internet, sintoniza Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su oferta el canal GolPerú. En caso de que no tengas acceso al mismo, también puedes informarte con la cobertura ONLINE de La República Deportes.