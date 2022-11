¿Quién es María Paz Villa, la peruana que vive en Qatar y trabaja en la organización del Mundial?

El Mundial Qatar 2022 está a la vuelta de la esquina y si bien la selección peruana no consiguió su boleto al caer en el repechaje frente a Australia, esto no significa que nuestro país no tenga presencia en el evento, ya que existe un pequeño grupo de compatriotas que se encuentra trabajando con la FIFA en su organización.

Una de ellas es María Paz Villa, quien viajó hasta Doha y hoy vive una aventura que jamás imaginó. Conoce la historia de esta peruana que consiguió formar parte de la organización de este certamen.

¿Quién es María Paz Villa?

María Paz Villa estudió la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Lima y realizó un diplomado en Diseño y Gestión de Eventos en la Toulouse Lautrec. Su camino en el deporte inició cuando formó parte de los Juegos Panamericanos Lima 2019, donde se desempeñó como Encargada de Servicios al Espectador, cargo que consistía en coordinar los ingresos y salidas de los espectadores en cada sede.

En una entrevista con el medio Newsbeezer reveló que antes trabajaba en una empresa organizadora de bodas y eventos, pero estaba aburrida: “Conocí un nuevo mundo y fue un punto de inflexión en mi vida. Me dije a mí mismo que quería hacer esto por el resto de mi vida”.

María Paz Villa en el Lusail Stadium, donde se disputará la final del Mundial. Foto; María Paz Villa Linkedin.

Tras esta experiencia, María Paz continuó ligada al deporte y participó en eventos como la final de la Copa Libertadores 2019, realizada en Lima. Además, estuvo en la campaña de vacunación de la COVID-19 en Perú y en la Expo 2020 Dubai.

María Paz Villa y su papel en Qatar 2022

Debido a su buen trabajo en los Juegos Panamericanos, María Paz Villa fue invitada a participar en la organización del Mundial Qatar 2022, donde comenzó a trabajar en el Comité Supremo de Entrega y Legado, el cual se encarga de “trabajar con las partes interesadas nacionales para brindar la infraestructura y los servicios esenciales, y para garantizar que la Copa Mundial deje un legado significativo en Catar y la región en general”.

“ Creo que ni en mis mejores sueños pensé que podría lograr trabajar en un mundial, estoy en un país donde nunca imaginé trabajar y una cultura completamente diferente, pero lo estoy disfrutando al máximo y sacándole el provecho a la experiencia ”, contó a CMD.

María Paz Villa reveló que disfruta mucho de la experiencia en Doha. Foto: María Paz Villa Linkedin.

La vida de la peruana en Qatar no ha sido fácil, de hecho, cuenta que su nombre cambió a María Castillo, ya que los qatarís utilizan el primer nombre y el último apellido: “Me costó, porque en mi casa me dicen Paz”.