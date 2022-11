Semifinal Melgar vs. Sporting Cristal EN VIVO: ¿a qué hora y cómo ver ONLINE por la Liga 1?

VER Melgar vs. Sporting Cristal EN VIVO. Ambos equipos se miden este domingo 6 de noviembre por la semifinal de vuelta de la Liga 1 2022 en el Estadio Nacional, a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana). El duelo será televisado por Gol Perú. Para que no te pierdas este compromiso y los partidos de hoy, puedes ver la transmisión por internet del fútbol peruano en La República Deportes.

Sporting Cristal vs. FBC Melgar: previa 16:15 Melgar anuncia que transmitirán la semifinal en Arequipa Para los hinchas rojinegros que no podrán viajar a Lima para la vuelta, el Dominó anunció que habrá pantalla gigante. 12:26 Sporting Cristal tuvo su último entrenamiento De cara a la semifinal de vuelta, los celestes realizaron su última concentración antes de chocar contra Melgar en el Nacional. 11:16 ¿Qué resultados necesita Cristal para clasificar a la final de la Liga 1? Sporting Cristal deberá ganarle a FBC Melgar por tres o más goles de diferencia para acceder directamente a la gran final de la Liga 1 Betsson 2022. Si los rimenses logran vencer a los arequipeños por una distancia de dos tantos, la serie se definirá en la tanda de penales. Con cualquier otro marcador, el Dominó clasificará a la instancia decisiva de este certamen. Recordemos que, para esta edición del campeonato, ya no se cuentan los goles de visitante en caso de un empate en el marcador global. 09:28 Cristal vs. Melgar: fecha, hora y canal del partido El cervecero recibirá a los arequipeños por la semifinal de vuelta de la Liga 1 2022 este domingo 6 de noviembre. El duelo se jugará a las 3.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Nacional. El partido será transmitido por la señal de GolPerú y Movistar Play para todo el territorio peruano. Además, podrás seguir el cotejo por la web de La República Deportes. 09:26 ¡Cómenzó la previa! Buen día, lector o lectora de La República Deportes, en esta nota conocerás las últimas noticias sobre el partidazo de vuelta de semifinal de Liga 1 entre Cristal y Melgar. El primer duelo se lo llevaron los rojinegros, ¿qué pasará ahora?

Melgar vs. Sporting Cristal: ficha del partido

¿A qué hora ver Melgar vs. Sporting Cristal?

¿Qué canal transmite el Melgar vs. Sporting Cristal?

¿Cómo ver Melgar vs. Sporting Cristal por GolPerú?

¿Cómo ver Melgar vs. Sporting Cristal por internet?

Para que no te pierdas la transmisión de Melgar vs. Sporting Cristal por internet, sintoniza Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su oferta el canal Gol Perú. En caso de que no tengas acceso al mismo, también puedes informarte con la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Melgar vs. Sporting Cristal: posibles alineaciones