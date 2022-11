‘Pompo’ Cordero revela que le armó “bronca” a bodeguero por no venderle ‘chelas’ heladas

Luis Cordero, también conocido como el ‘Pompo’, fue un futbolista peruano que jugó toda su carrera en el torneo local. Actualmente, es el entrenador del plantel femenino de Carlos Mannucci, el mismo que disputó la final de la Liga Femenina ante Alianza Lima. El exmediocampista dejó el deporte rey en 2015 y comenzó su trayectoria como estratega en modestos equipos como Racing de Huamachuco, Alfonso Ugarte de Chiclín y Deportivo Inca.

Sin embargo, durante su carrera profesional se le recuerda su preferencia por la cerveza helada sobre otros tragos. Tanto así que vivió un tenso momento con un bodeguero y cambió la ‘chela’ por una impensada bebida cuando era jugador del UTC de Cajamarca.

“Mira, ‘Cuto’. Yo soy cervecero, a mí el whisky, esa vaina, nada. A mí, dame mi verde del Callao y se acabó. Resulta que yo llego para allá (Cajamarca) y tú sabes que allá, hermano, están acostumbrados a tomar la cerveza ‘al tiempo’ y yo renegaba, pues, porque a mí me gusta heladita. Yo renegaba, ‘asu mare’. No sabes”, inició para “La ruta de la fe”.

“Fui a una tienda y le dije al señor: ‘Maestro, por favor, le voy a pagar ahorita, tres cajitas de cerveza. Me las puede poner a helar, por favor, porque yo tomo helada’. Pero están ‘al tiempo’, me replicó. ‘Por favor, maestro’, le dije. ‘Si no puede, normal, dígame’, y me respondió: ‘No, no está bien’”, agregó.

Aquella semana, UTC logró un triunfo y el ‘Pompo’ decidió celebrarlo a su estilo. “Ese fin de semana ganamos y le digo a los muchachos, vamos para mi departamento que allí tengo un ‘televisor’ que está heladita y tres más que están sudando como la… ja, ja, ja. Llegamos y siempre hay un chacal que le gusta estar ahí, le digo: ‘Dile al tío, nomás’, y llega con las cervezas heladitas”, explayó.

La ‘bronca’ con el bodeguero

“Vamos por la segunda ronda, porque ya estábamos sabrosos, y llega la otra y estaba sin helar, en el mejor momento, cuando le estaba metiendo mi rumba a los ‘televisores’. Así que fui a la tienda. ‘Maestro, ¿qué le estoy diciendo?’. Le hice la bronca” .

¿Cómo encontró solución?