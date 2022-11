Este 2022, Universitario de Deportes sumó 9 años sin campeonar y sus hinchas añoran cada vez más la época en la que ganaban copas de forma habitual. Una de las grandes figuras de aquellos tiempos fue Eduardo Esidio, quien fue el goleador del equipo en el tricampeonato de 1998-1999 y 2000.

El éxito del delantero brasileño en Perú fue total, ya que en su última temporada como crema marcó 37 goles, lo que le permitió establecer el récord de más goles en un torneo peruano. Este recién fue superado en 2018 por Emanuel Herrera (41). Además, en 2001 pasó a Alianza Lima, donde también se proclamó campeón en el año del centenario.

Eduardo Esidio siempre fue muy creyente en Dios. Foto: archivo El País.

Eduardo Esidio y su lucha contra el VIH

No todo fue color de rosa para el delantero brasileño, quien en enero de 1998, a poco de firmar con Universitario, fue diagnosticado del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), convirtiéndose así en el primer futbolista profesional en competir con dicha condición.

En aquel momento, esta enfermedad seguía siendo un tabú y su resultado positivo causó mucha polémica e incluso llegó a rescindir su contrato y volver temporalmente a Brasil. No obstante, la presión de algunos hinchas, sectores de la prensa y la voluntad del propio Esidio, le permitieron regresar.

“Yo no estoy enfermo, tengo un virus, sí, pero enfermo no estoy ”. “ Soy seropositivo, pero los médicos me dijeron que puedo jugar. Entonces, volví. Si yo lo único que quiero es jugar al fútbol ”, fueron las frases más recordadas del brasileño, quien se unió a campañas de lucha contra la discriminación de pacientes de VIH.

Eduardo Esidio participó en muchas campañas de lucha contra el VIH. Foto: Difusión.

¿Qué fue de Eduardo Esidio?

Eduardo Esidio se retiró del futbol en 2006 jugando para el União Barbarense de Brasil. Uno de los refugios que encontró para sobreponerse al VIH fue la fe en Dios y se unió a una Iglesia Evangélica, a la que pertenece hasta estos días.

Tras su retiro, el brasileño dedicó su vida a formar a niños y jóvenes que desean ser futbolistas: “Empezamos con un proyecto de trabajar con niños, enseñándoles los fundamentos del fútbol y la preocupación por la parte fuera de la cancha, que sean buenos estudiantes, saquen buenas calificaciones, tengan buenos comportamientos en su casa, todo ese lado social es una preocupación nuestra”, declaró a Infobae.

Este 2022 decidió que su escuela de fútbol esté orientada solo para delanteros, ya que es la posición en la que se desempeñaba y a la cual siente que puede aportar más a los nuevos valores. “Inicié un nuevo proyecto para trabajar específicamente solo con delanteros. Yo hago trabajo de posicionamiento fuera del área, definición en el arco, y me está yendo bien, los chicos adorando la idea”, sostuvo.