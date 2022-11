Butrón sobre el airado reclamo de Calcaterra a Duarte en el 2-0 de Melgar: Yo lo cuadraba

La primera semifinal de Melgar vs. Sporting Cristal dejó como ganadora a la escuadra arequipeña por una diferencia de dos goles. Los dirigidos por Pablo Lavallén salieron decididos a llevarse el encuentro y mostraron su mejor performance. Todo lo contrario sucedió con los rimenses, que lucieron muy diferentes a lo que han evidenciado en el año.

El primer tanto de los arequipeños llegó de tiro de esquina. Luis Iberico le ganó la posición de forma polémica a Horacio Calcaterra y conectó de cabeza para anotar el 1-0. En el segundo tanto también estuvieron involucrados ambos jugadores. El mediocampista celeste perdió el esférico en salida y los mistianos aprovecharon para vacunar. Iberico anotó su doblete y Calcaterra estalló de furia por la pasividad de Madrid y Duarte para evitar el gol.

En ese sentido, en el programa deportivo “A presión”, Leao Butrón se mostró indignado por el reclamo de Calca y expresó su molestia. “Yo quería ver a quién reclamaba Horacio Calcaterra, porque él la pierde. Lo único que yo creo es que fue a Madrid o a Duarte por no salir a hacer lo que tú dices (defender la pelota a muerte). Eso es lo único que entiendo. Ahora, si yo hubiese sido el arquero y me grita Calcaterra, yo voy y le meto unas cachetadas. No seas abusivo”, puntualizó.

Sporting Cristal vs. Melgar: semifinal de vuelta