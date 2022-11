Tras anunciar su retiro: ¿de qué negocios vivirá Piqué y a cuánto asciende su fortuna?

Gerard Piqué anunció su retiro profesional del fútbol y retumbó el mundo culé. El central del Barcelona decidió no continuar por diversos motivos en el equipo dirigido por Xavi Hernández. En los últimos encuentros del conjunto blaugrana, el defensor mostró un gran bajón en su rendimiento y las críticas empezaron a llegar de todos lados.

“Vosotros, culés, me lo habéis dado todo, y ahora que los sueños de ese niño se han cumplido, quiero deciros que es el momento de cerrar este círculo. Siempre he dicho que después del Barça no habría otro equipo, y así será. Este sábado será mi último partido en el Camp Nou”, detalló en el emotivo video de despedida.

Tras tomar la decisión de dejar el fútbol de lado, Piqué tiene varios negocios en los que invirtió en su etapa como futbolista. A partir de ahora, se dedicará de lleno a ellos.

Inversiones y negocios

El zaguero blaugrana es copropietario de la empresa Kosmos Holding, junto con Hiroshi Mikitani, el cual comenzó a operar en 2017. Además, compró los derechos de transmisión de la liga francesa y lo vendió a Mediaset España e Ibai Llanos.

Para la Copa América 2021, Gerard hizo negocios con Ibai al transmitir los cotejos del certamen continental solo para España. Ese mismo año, se volvieron a juntar para llevar a cabo el primer Mundial de Globos. Una competencia que tuvo gran recepción en el público.

Un total de 32 selecciones disputan el Mundial de Globos. Foto: captura de Twitch/Ibai Llanos

Otras de sus inversiones se basó en la compra del equipo FC Andorra en el 2018. La compañía del culé es uno de los organizadores de la Copa Davis, una empresa familiar de lentes denominada Kypers (con sedes en España y Estados Unidos). Finalmente, en 2016 realizó una alianza con Carles Puyol y Noel Alimentaria para lanzar 426 Miles SL, una bebida que está hecha con ingredientes naturales.

¿Cuánto dinero posee Gerard Piqué?