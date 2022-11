Gerard Piqué: ¿qué razones lo llevaron a tomar la decisión de retirarse del fútbol?

Gerard Piqué anunció su decisión de retirarse del fútbol profesional. El zaguero del FC Barcelona publicó un emotivo video en el que contó sus inicios en el balompié y todo lo que el cuadro blaugrana significa para él. Además, indicó que el próximo sábado será su último partido, pero ¿qué lo motivó a dejar el ‘deporte rey’?

¿Qué razones llevaron a que Piqué se retire del fútbol?

Cuestionamientos a su rendimiento

Las últimas dos temporadas del Barza han sido de las peores de los últimos años. Tan solo en la edición 2021-2022, los culés no ganaron ningún título. Los ojos se pusieron sobre Piqué, quien era uno de los capitanes del equipo, además de ganar uno de los mejores salarios, aunque no tenía un gran desempeño.

En la presente temporada, el defensa no comenzó jugando por decisión de Xavi. Sin embargo, las lesiones de Araújo y Koundé llevaron a que el DT pusiera al español. No obstante, todo explotó con el empate ante Inter en el Camp Nou por la Champions League, en el cual se viralizó el gol de Lautaro Martínez, quien no fue presionado por Piqué.

Solo jugaría en FC Barcelona

A pesar de que no está en su mejor momento, el futbolista podría vestir un equipo de menor nivel o fichar por un club de una liga menos competitiva. Sin embargo, en 2021, el zaguero fue claro en una conversación con Ibai por Twitch: “El día que deje de jugar en el Barça, dejaré el fútbol. Jamás jugaré en otro equipo”, comentó Piqué, promesa que cumplirá.

Cumplió sus sueños de niño

En el video que publicó, el campeón del mundo con España en 2010 mencionó que parte de su decisión es porque ya cumplió los sueños de niño: de jugar en el Barcelona, ser campeón de Europa y del mundo con el club, y ser capitán. “Hace 25 años que entré al Barza, me fui y volví. (...) Y ahora que los sueños de ese niño se han cumplido, quiero decirles que he decidido que es el momento de cerrar el círculo”, aseveró.

Enfocado en otros negocios

Piqué fue el fundador de Kosmos Holding, empresa dedicada a promover grandes eventos deportivos, como la Copa Davis. Su negocio se expandió y se creó Kosmos Studios, que se dedica a crear contenidos audiovisuales deportivos, además de poseer los derechos de transmisión de la Ligue 1 y, junto a Ibai, retransmitir la Copa América por Twitch.

El blaugrana también compró el FC Andorra, equipo que está en Segunda División de España y se aventuró en el negocio de esports, de bebidas isotónicas, gafas de sol, criptomonedas, venta inmobiliaria y de restaurantes.