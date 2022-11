¡Bombazo mundial! Gerard Piqué anuncia que se retira del fútbol profesional

Gerard Piqué anunció su retiro del fútbol profesional tras más de 20 años. En una publicación en sus redes sociales, el defensor señaló que este sábado jugará su último partido con el Barcelona en el Camp Nou ante el Almería.

“Vosotros, culers, me lo habéis dado todo, y ahora que los sueños de ese niño se han cumplido quiero deciros que es el momento de cerrar este círculo. Siempre he dicho que después del Barça no habría otro equipo, y así será. Este sábado será mi último partido en el Camp Nou”, indicó en su video de despedida.

Palmarés de Gerard Piqué

El central se despide del fútbol con una vitrina envidiable, ya que ganó 32 títulos (entre el FC Barcelona, Manchester United y la selección española). Piqué ha disputado un total de 666 partidos hasta el momento en su carrera (615 con el Barcelona) en los que ha anotado 57 goles.

8 Ligas Santander

1 Premier League

4 Champions League

7 Copas del Rey

3 Supercopas de Europa

6 Supercopas de España

1 Eurocopa de Naciones

1 Mundial

Barcelona: próximo partido

El cuadro blaugrana recibe este sábado 5 de noviembre al Almería por la fecha 13 de la Liga Santander. El encuentro se disputará en el Camp Nou a las 3.00 p. m. y tendrá transmisión de ESPN y Star Plus. La República Deportes tendrá la cobertura ONLINE del compromiso y de la despedida de Piqué.