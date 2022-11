[En Vivo] Arsenal vs. Zurich: ¿a qué hora juegan el partido por la fecha 6 de la Europa League?

Arsenal vs. Zurich EN VIVO se juega, este jueves 3 de noviembre a las 3.00 p. m. (hora peruana), por la sexta jornada del Grupo A de la Europa League 2022-23. El encuentro se realizará en el Emirates Stadium y tendrá una transmisión de ESPN y Star Plus. En caso no puedas acceder, La República Deportes tendrá una cobertura ONLINE del compromiso.

Arsenal vs. Zurich: ficha del partido

Partido Arsenal vs. Zurich Fecha Jueves 3 de noviembre Hora 3.00 p. m. Canal ESPN y Star Plus Lugar Emirates Stadium

¿A qué hora juegan Arsenal vs. Zurich?

En territorio peruano, el partido entre Arsenal vs. Zurich se podrá ver a las 3.00 p. m. Revisa los horarios según tu región:

México (centro): 2.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Inglaterra: 8.00 p. m.

Suiza: 9.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Qué canal transmite Arsenal vs. Zurich?

En Sudamérica, la televisación del Arsenal vs. Zurich irá por la señal del canal ESPN.

¿Cómo ver Arsenal vs. Zurich ONLINE?

Para que no te pierdas el Arsenal vs. Zurich por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming que incluye en su oferta al cliente los duelos transmitidos por la cadena ESPN. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde juegan Arsenal vs. Zurich?

El escenario de este compromiso será el Emirates Stadium, ubicado en la ciudad de Londres, Inglaterra. Este recinto deportivo fue inaugurado el 22 de julio de 2006 con capacidad para albergar a casi 60.260 espectadores.