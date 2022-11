¿Por qué Orlando La Torre no jugó ante Brasil en México 70 si decían que podía parar a Pelé?

La sola participación en una Copa Mundial de Fútbol deja un mar de recuerdos deportivos que quedan grabados en la mente colectiva de todo un país. Por supuesto, estos pueden ser tanto positivos como negativos, y para Perú uno de los mundiales con mayores anécdotas fue sin duda México 70, en el cual se enfrentó al Brasil de Pelé. ¿Qué pasó en ese partido y por qué Orlando La Torre no jugó?

Era la primera vez que Perú clasificaba por mérito propio a un mundial, y ciertamente se lo había ganado. La conocida escuadra de México 70 era a menudo comparada al Scratch por su ‘juego bonito’.

El Perú Brasil de México 70 es considerado por muchos como uno de los mejores partidos de la historia de los mundiales. Foto: FIFA

Claro está, ningún equipo puede valerse solo de ataque, y Perú tenía grandes garantías en la zaga defensiva para complicar a cualquiera: Héctor Chumpitaz y Orlando ‘Chito’ La Torre.

‘Chito’ se había ganado ese apelativo por su guapeza, pues era así como se llamaba a los ‘matones’ en El Callao por entonces.

Pese a que Brasil venía con dos Copas del mundo en su haber, se decía por entonces que, si había un equipo sudamericano capaz de vencerlos, ese era Perú.

Perú en México 70

La campaña de Perú para clasificar a su primer mundial es memorable. El equipo fue el causante de la primera y única —hasta ahora— ausencia de Argentina en una cita mundialista, cuando logró arrebatarle un empate en la mítica Bombonera.

Perú tenía calidad en sus pies, y un buen equipo, encabezado por figuras como Ramón Mifflin, Roberto Chale, ‘Perico’ León, Teófilo Cubillas, Hugo Sotil y Julio Baylón. En la defensa, los mencionados Nicolás Fuentes, Eloy Campos, Chumpitaz y ‘Chito’ La Torre.

Orlando La Torre conformaba la zaga peruana junto a Héctor Chumpitaz. Foto: Bolavip

¿Por qué Orlando La Torre no jugó ante Brasil?

Tras una airosa fase de grupos en la que solo se perdió contra la Alemania de Gerd Muller, Perú quedó en la misma rama de Brasil para los cuartos de final.

La Canarinha ya había enfrentado a Perú en un violento amistoso en el Maracaná un año antes, en el que apenas habían ganado por un gol.

En aquel partido, Orlando ‘Chito’ La Torre recibió una terrible falta por parte del brasilero Gerson, que lo sacó de las canchas fracturándole el peroné.

Tras el hecho, se desató una recordada batalla campal que duró cerca de 40 minutos, pero, pese a ello, Didí —figura de Brasil en 1958 y ahora entrenador de Perú—decidió no retirarse, tras una visita de Joao Havelange a los camerinos.

El amistoso Perú Brasil de 1969 en el Maracána estuvo marcado por una larga gresca. Foto: El País Uruguay

Orlando La Torre fue lesionado por Gerson, y tuvo que alejarse de las canchas por varios meses. Foto: Arkiv Perú

Aquel amistoso quedó 3 a 2 a favor de Brasil, pero Perú ya había demostrado de lo que era capaz, sobre todo si mantenía a raya a sus principales figuras.

Un año después, ya en los cuartos de final de México 70, Orlando La Torre habría tenido una oportunidad para enfrentar a Gerson, quien lo había lesionado en Río de Janeiro. Así hubiera sido de no ser porque Didí decidió no alistarlo para el partido, ni siquiera en la banca.

Existen muchas versiones para tal decisión. El propio Orlando La Torre reveló en diferentes oportunidades que la situación para Didí era complicada. “Lo amenazaban desde Brasil y Perú”.

Al técnico brasilero lo habían amenazado con hacerle daño a su familia, desde Brasil, si es que Perú lograba eliminar a la Canarinha. El técnico también habría sido amedrentado por peruanos, aparentemente.

Otra posible razón habría sido la potencial venganza que ‘Chito’ La Torre deseaba propinar contra Gerson; sin embargo, la decisión de colocar a José Fernandez, zaguero peruano que no venía a buen ritmo, resultó perjudicial para el equipo. Perú perdió 4 a 2 en aquella tarde del 10 de junio en Guadalajara.

José Fernández reemplazó a Orlando La Torre en el decisivo partido ante Brasil. Foto: Infobae

¿Por qué se dice que Perú podía vencer a Brasil?

Cuenta el propio ‘Chito’ que, previo al partido, su indignación había comenzado cuando notó que no había sido elegido para formar parte del plantel en el importante partido ante Brasil.

“El utilero no me entregó mi uniforme, y, cuando le reclamé, me dijo que Didí le señaló que no iba a jugar”, recordó en una ocasión en 2020.

“Yo había marcado a Pelé y Gerson, sabía cómo jugarles”, agregó. “Luego del partido, nos pusimos a discutir en el vestuario (…) En la concentración busqué a Didí y me le fui encima. No era sonso, tenía su ‘calle’. Me cuadró bien y nos metimos harto puñete”.

Orlando La Torre fue campeón nacional 4 veces con Sporting Cristal. Foto: Infobae

Otros testigos del hecho revelaron detalles más adelante. Ramón Mifflin aseguró en una ocasión que el relato de ‘Chito’ fue exagerado, pero este contestó que “él no vio la pelea”.

Por su parte, Roberto Challe contó en una oportunidad su parecer: “Al final del partido con Alemania, se vivió un clima de tensión. Didí nos gritó y echó en cara que la prensa nos acusaría de haber perdido adrede para enfrentar a Brasil”.

Didí habría ofendido a sus jugadores y, tras llegar al hotel, Orlando La Torre se levantó y quiso pegarle. Así, un ruido repentino se escuchó, producto de un golpe que ‘Chito’ le había propinado. “Por esa razón, él no jugó ante Brasil”, señala Chale.

En otra oportunidad, el propio ‘Chito’ dio su versión sobre su rendimiento ante Alemania. “Me tocó marcar a Müller, que era un tanque, me llevaba una cabeza de diferencia. De los tres goles, tuve responsabilidad en uno, porque me ganó en el salto. Asumí mi error, pero Didí me gritó, discutimos y bajo esa excusa no me hizo jugar contra Brasil”.