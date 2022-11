¡Primera baja! Futbolista extranjero de Universitario confirmó que no seguirá en el 2023

Universitario de Deportes culminó en el quinto lugar de la tabla acumulada de la Liga 1 Betsson 2022 y no pudo clasificar a las semifinales del certamen. Ante ello, la dirigencia renovaría el plantel del cuadro crema de cara a la próxima temporada. Uno de los que no seguirá es Federico Alonso.

A través de las redes sociales, el defensor uruguayo publicó un sentido mensaje en sus redes sociales, en el que se despidió y agradeció a los hinchas del club de Ate.

Federico Alonso llegó a Universitario en el 2020. Foto: Universitario/Twitter

“Agradezco a todo el pueblo crema y un país que me abrió las puertas durante estos tres años. Con aciertos y errores, pero con la conciencia tranquila de que dejé lo mejor de mí cada día. He podido disfrutar el mundo crema, el cual me sorprendió siempre en cada lugar. Voy a estar siempre agradecido a mis compañeros, funcionarios, hinchas y mi familia por su apoyo incondicional. Gracias”, escribió el zaguero en su cuenta de Instagram.

Los números de Federico Alonso en el 2022

Esta temporada, Federico Alonso disputó 2.249 minutos en 29 encuentros con Universitario de Deportes entre la Liga 1 y la Copa Libertadores. En total, el defensor uruguayo anotó tres goles y recibió 10 tarjetas amarillas.

El zaguero llegó al cuadro crema en el 2020 procedente del Cerro de Uruguay a pedido del técnico Gregorio Pérez. El central mostró un buen nivel en su primera campaña y logró el subcampeonato nacional con los merengues en dicho año.