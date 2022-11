Sporting Cristal vs. Melgar: fecha, hora y canal de la vuelta de la semifinal de la Liga 1

Sporting Cristal y Melgar definen su paso a la final de la Liga 1 este domingo 6 de noviembre. El encuentro se realizará en el Estadio Nacional a las 3.00 p. m. y tendrá transmisión de Gol Perú. En caso de que no puedas acceder, La República Deportes tendrá una cobertura ONLINE en directo.

¿Cuándo juegan Sporting Cristal vs. Melgar el partido de vuelta?

El partido de vuelta de las semifinales se jugará este domingo 6 de noviembre.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Melgar?

Sporting Cristal vs. Melgar jugarán a las 3.00 p. m. Revisa el horario según tu región:

Perú, Colombia, Ecuador: 3.00 p. m.

México, Costa Rica: 2.00 p. m.

Venezuela, Bolivia: 4.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 5.00 p. m.

¿Qué canal transmite Sporting Cristal vs. Melgar?

La señal encargada de televisar el encuentro Sporting Cristal vs. Melgar será Gol Perú, canal exclusivo de Movistar que cuenta con los derechos de transmisión de la mayoría de los cotejos de la Liga 1 2022.

¿Qué canal es GolPerú?

Si no quieres perderte el choque Sporting Cristal vs. Melgar, sintoniza los siguientes canales de Movistar TV para encontrar la señal de Gol Perú:

Movistar TV (satélite): canal 114 (SD), canal 814 (HD)

Movistar TV (cable): canal 14 (SD), canal 714 (HD)

Star Globalcom: canal 14 (SD).

¿Cómo seguir Sporting Cristal vs. Melgar ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión de Sporting Cristal vs. Melgar por internet, sintoniza Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su oferta el canal Gol Perú. En caso de que no tengas acceso al mismo, también puedes informarte con la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Dónde juegan Sporting Cristal vs. Melgar el partido de vuelta?

El encuentro de vuelta se jugará en el Estadio Nacional, ubicado en el Cercado de Lima, Perú. El recinto fue inaugurado el 27 de octubre de 1952 y tiene capacidad para 43.086 espectadores.