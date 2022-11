¿Por qué Grimaldo y Hohberg se volvieron tendencia tras la derrota de Cristal ante Melgar?

Sporting Cristal perdió 2-0 ante FBC Melgar en la semifinal de ida de la Liga 1 Betsson 2022. En este duelo, Alejandro Hohberg y Joao Grimaldo fueron titulares en el cuadro celeste. Al culminar el encuentro, ambos futbolistas se volvieron tendencia en las redes sociales.

¿La razón? Una gran cantidad de hinchas criticaron el rendimiento y la posición en la que jugó Hohberg ante el Dominó. En el caso de Grimaldo, los aficionados cuestionaron al técnico Roberto Mosquera por cambiarlo en el segundo tiempo.

Alejandro Hohberg llegó como fichaje a inicios de la temporada 2021. Foto: Sporting Cristal

“Al final jugó Hohberg. Experimento que costó”, “Acaso no podía darse cuenta que Hohberg y Ávila no pueden ser titulares”, “Hohberg siempre desaparece en los play-offs”, “Hohberg no ha justificado con goles para qué está en el club”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en Twitter.

Grimaldo es titular en Sporting Cristal. Foto: ESPN

“Si sacas a Grimaldo, con qué jugador rápido podían contragolpear”, “Sacó a Grimaldo, que era el jugador para las contras”, “Sacrificó a Grimaldo y eso le pesó porque se quedó sin armas para buscar el empate” , “¿Por qué no salió Ávila en vez de Grimaldo?”, escribieron otros usuarios.

¿Cuándo se juega la semifinal de vuelta?

Sporting Cristal recibirá a FBC Melgar en la semifinal de vuelta de la Liga 1 2022. Este duelo se disputará el domingo 6 de noviembre a las 3.00 p. m. en el Estadio Nacional.

El encuentro será transmitido por la señal de GolPerú, canal 14 y 714 de la cadena de cable de Movistar. Además, puedes verlo por la plataforma de streaming de Movistar Play.