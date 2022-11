Varios años antes de acostumbrarse a dar pelea en las eliminatorias sudamericanas, la selección peruana vivió épocas poco felices. Una de ellas fue la de José Guillermo ‘Chemo’ del Solar como DT, en la que la Bicolor terminó colera absoluta de la tabla de posiciones.

Varios años después de aquella mala experiencia, el hoy saliente entrenador de César Vallejo recordó cuáles fueron sus motivaciones para aceptar hacerse cargo del combinado nacional pese a su juventud. En una entrevista para el portal The Coaches’ Voice, el estratega hizo una autocrítica de aquel proceso.

Selección peruana

“Después de Sporting Cristal , tomé una mala decisión en 2007: ‘agarrar’ la selección de Perú muy joven. En los últimos 30 años de la selección no ha habido un entrenador tan joven al frente. Yo tenía entonces 39 años”.

“La ‘agarré' porque me dije a mismo que clasificaría a Perú para el Mundial de 2010. Estaba seguro de que sería capaz de hacerlo a pesar de que Perú llevara mucho tiempo sin lograrlo”.

El Perú dirigido por 'Chemo' del Solar terminó en el último lugar de las eliminatorias al Mundial 2010. Foto: Archivo

“Sin embargo, no medí todo lo que suponía tomar la selección, sobre todo que supondría entrenar a muchos futbolistas que habían sido compañeros míos como jugador. No todos saben diferenciar la relación que tienes con un compañero a la que debes tener con el entrenador y eso se confunde”.

“Sinceramente, no estaba preparado para asumir tremendo reto como era la selección”.

Gestión de la disciplina

“Ahora me siento un entrenador más tranquilo en la gestión del grupo. Antes era muy drástico. No había tonos grises. Todo era blanco o negro. Si un jugador cometía una indisciplina, lo borraba. Hasta lo echaba del club si podía. Me pasó en la selección de Perú”.

César Vallejo

“Estoy contento con el periodo de más de cuatro años que he pasado en César Vallejo. Un equipo que juega el fútbol que a mí me gusta, con el balón sobre el césped y tratando de dominar los partidos a través de la posesión y de ser ofensivos”.

'Chemo' llegó a César Vallejo en el 2018. Foto: Jaime Mendoza Ruiz/La República

Planes a futuro

“No me gusta mucho mirar atrás para saber si debería haber hecho algo distinto como técnico. Lo hecho hecho está. Con 54 años solo quiero mirar hacia adelante, sin marcarme objetivos o metas que no sabes si llegarán, ni cambiar nada en función de las circunstancias que tengas alrededor o el rival que tenga enfrente”.

¿Dónde dirigirá ‘Chemo’ Del Solar?

Tras la culminación de su contrato con César Vallejo, ‘Chemo’ quedará libre para asumir un nuevo reto, el cual podría estar tanto en Perú como en Bolivia. Además de la oferta de Cienciano para la temporada 2023, el club Always Ready de la liga altiplánica estaría interesado en contar con el técnico.