¡Muy indignado! Reyna y Celi son captados en una “pichanga” y ‘Tigrillo’ Navarro exige sanción

¿Comienzan los problemas en la Bicolor? Los jugadores de la selección peruana, Bryan Reyna y Yuriel Celi, quienes el año pasado protagonizaron un escándalo que conllevaba la posesión de armas de fuego y drogas, fueron captados en un campeonato de Ventanilla días antes del inicio de los entrenamientos de Perú en la Videna.

Así lo dio a conocer el periodista Carlos Alberto Navarro, también conocido como ‘Tigrillo’, durante el programa “PBO campeonísimo” y considera que Reynoso debería sancionarlos.

Reyna y Celi juega en Cantolao y Mannucci, respectivamente. Foto: composición LR/PBO

“Juan Reynoso es un entrenador profesional por los cuatro costados y yo no creo que vaya a dejar pasar, porque esto no es una inocentada, esto es una irresponsabilidad que debe, desde mi punto de vista, ser sancionada” , expuso.

“Yo me imagino que el ‘Cabezón’ (Juan Reynoso), de repente, ya estaba enterado y si no debe estar volando en este momento porque no se logra entender cómo estos chicos todavía no entran en la cabeza, lo que es jugar al fútbol de manera profesional”, agregó.

Se mostró indignado por Bryan Reyna

“Es irresponsable, el futbolista sabe que no puede estar en ninguna ‘pichanga’. A mí me da bronca lo de Reyna (Bryan)”.

¿Reynoso dirá algo al respecto?

“Juan (Reynoso) se va a pronunciar para sí o para no, no creo que se quede en silencio. Porque eso sí sería absolutamente tonto y ahí sí, para mí, pondría un punto en contra”.