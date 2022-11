Periodista brasileño arremetió duro contra Guerrero: “Él y su rodilla han engañado al Avaí”

Paolo Guerrero vuelve a ser criticado en tierras brasileñas por la falta de continuidad con el Avaí. El máximo goleador de la historia en la selección peruana sigue teniendo complicaciones en su rodilla, un hecho que no lo deja tranquilo desde el 2021. Así, la paciencia del club brasileño empieza a terminarse, ya que pelea el descenso.

El experimentado jugador de 38 años solo ha participado en 10 encuentros (cuatro como titular) desde que llegó, y no marcó ningún gol. Guerrero, que llegó como el ‘salvador’ para Avaí, no juega desde el 1 de octubre, además de no haber rendido como se esperaba. Su último tanto fue en el 2021, cuando aún vestía la camiseta de Fluminense.

En ese sentido, el periodista brasileño Fábio Machado no se guardó contra el futbolista incaico en el medio ND Mais. “Lo que llama la atención de su llegada al estadio de Ressacada es que, aún con los profesionales capacitados que allí laboran y con el moderno equipamiento para hacer el diagnóstico, el jugador —y su rodilla— han logrado ‘engañar’ a la directiva del club, hasta el punto de anunciarse como el mayor fichaje del año”, inició el comunicador.

“Ah, la multitud que se hizo presente un sábado por la mañana en el sector A del estadio Ressacada estaba más que engañada. Cada uno de los presentes allá en las gradas que corearon palabras de apoyo al peruano, al final, se hizo el tonto”, puntualizó.

Periodista brasileño. Foto: captura de Fábio Machado/Twitter

Reynoso explicó la no convocatoria de Guerrero