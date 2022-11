El Messi que no conocías: revelan el alentador mensaje del ‘10′ antes de la final de la Copa América

Una faceta desconocida. Pese a ser considerado uno de los mejores jugadores del mundo, son pocas las ocasiones en las que se observó a Lionel Messi fungiendo de líder frente a cámaras. Si bien sus detractores siempre cuestionan su falta de carácter, un video que se hizo viral en redes sociales muestra al ‘10′ de una manera inusual.

Hace algunas horas, se publicó una avance de la docuserie que estrenará Netflix sobre el título de la Copa América 2021. “Sean eternos” es el nombre de la producción que abordará los momentos vividos por los jugadores albicelestes en el certamen continental.

Uno de los pasajes más atractivos gira en torno al discurso que emitió el capitán del equipo previo al decisivo compromiso ante Brasil en el Maracaná. En el clip se observa a Messi dirigiéndose al grupo mientras brinda unas emotivas palabras.

“45 días sin ver a nuestra familia. ‘Dibu’ fue papá y no pudo ver a su hija, no pudo hacerle upa, el ‘Chino’ igual. Estamos a un pasito nomás y depende de nosotros ganar esta Copa (...). No existen las casualidades muchachos. ¿Saben qué? Esta Copa se tenía que jugar en Argentina y Dios la trajo acá (Brasil). Dios la trajo acá pa’ que la levantemos en el Maracaná, muchachos, para que sea más lindo para todos. Así que salgamos confiados y tranquilos, que esta la vamos a llevar a casa”, fueron las palabras de la ‘Pulga’.

Cabe resaltar que la mencionada consagración permitió que los dirigidos por Lionel Scaloni rompan con una sequía de 28 años sin obtener galardones internacionales. Además, a poco de iniciar su camino en el Mundial Qatar 2022, el campeón de América cuenta una racha de 35 partidos sin conocer la derrota.