[En Vivo] Racing vs. Tigre: hora y canal de TV para ver la semifinal del Trofeo de Campeones

VER AQUÍ Racing vs. Tigre EN VIVO Y EN DIRECTO HOY, miércoles 2 de noviembre, por la semifinal del Trofeo de Campeones. Ambas escuadras se enfrentarán en el estadio Tomás Adolfo Ducó, a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana), para definir al rival de Boca Juniors en la final y la transmisión estará a cargo de las señales de ESPN Premium y TNT Sports. Asimismo, otra opción para seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy es a través de la cobertura ONLINE GRATIS que realizará la República Deportes.

Racing vs. Tigre: ficha del partido

Partido Racing vs. Tigre Fecha Hoy, miércoles 2 de noviembre Hora 2.00 p. m. (Perú), 4.00 p. m. (Argentina) Canal ESPN Premium, TNT Sports Lugar Estadio Tomás Adolfo Ducó

Racing vs. Tigre: posibles alineaciones

Racing: Gabriel Arias; Iván Pillud, Leonardo Sigali, Gonzalo Piovi, Eugenio Mena; Jonathan Gómez, Aníbal Moreno, Carlos Alcaraz; Matías Rojas, Enzo Copetti, Johan Carbonero. DT: Fernando Gago.

Tigre: Gonzalo Marinelli; Lucas Blondel, Víctor Cabrera, Abel Luciatti, Sebastián Prieto; Equi Fernández, Lucas Menossi, Alexis Castro, Facundo Colidio; Blas Armoa, Mateo Retegui. DT: Diego Martínez.

¿A qué hora juegan Racing vs. Tigre?

El partido entre Racing vs. Tigre por la semifinal del Trofeo de Campeones está pactado para este miércoles 2 de noviembre a las 2.00 p. m. (hora peruana) y 4.00 p. m. (hora argentina).

Perú: 2.00 p. m.

Colombia: 2.00 p. m.

Ecuador: 2.00 p. m.

México: 2.00 p. m.

Bolivia: 3.00 p. m.

Venezuela: 3.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m.

Argentina: 4.00 p. m.

Uruguay: 4.00 p. m.

Brasil: 4.00 p. m.

¿Dónde ver EN VIVO el Racing vs. Tigre en Argentina?

Para ver EN VIVO el Racing vs. Tigre debes sintonizar las señales de ESPN Premium y TNT Sports, canales que transmiten los partidos del fútbol argentino.

¿Cómo ver Racing vs. Tigre vía ESPN Premium?

Telecentro: canal 1000

Flow: canal 23, 24, 27, 102, 103, 104 y 105

DirecTV: canal 621, 622 y 623.

¿Cómo ver Racing vs. Tigre por TNT Sports?

Satélite

DirecTV: canal 603 (SD/HD) y canal 1603 (HD)

InTV: canal 630 (HD).

Cable

Cablevisión: canal 124 (Digital) y canal 604 (HD)

Telecentro: canal 112 (Digital) y canal 1018 (HD)

Telered: canal 59 (Digital) y canal 129 (HD).

IPTV

Cablevisión Flow: canal 124 (HD) y canal 604 (HD)

Claro TV: canal 121 (HD)

Movistar TV: canal 250 (HD)

Dibox: canal 639 (HD).

¿Cómo ver Racing vs. Tigre ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Racing vs. Tigre por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. De no poder ingresar, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Dónde jugarán Racing vs. Tigre?

El recinto que albergará el cotejo entre Racing vs. Tigre por la semifinal del Trofeo de Campeones será el estadio Tomás Adolfo Ducó, complejo inaugurado el 11 de noviembre de 1949 y con capacidad para albergar a más de 48.000 espectadores.