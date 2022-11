Ferrari increpó a periodista por cuestionar la falta de título de la ‘U’: “Todo por un like”

Universitario tuvo un 2022 para el olvido. Los cremas nuevamente se quedaron sin chances de obtener la ansiada estrella 27 y ya son nueve años sin títulos. Jean Ferrari, el administrador de la ‘U’, aseguró que la falta de campeonatos se debía a que no tenían la billetera de Alianza Lima.

Este comentario que emitió la cabeza del club merengue tuvo respuesta por parte del periodista de GolPerú Giancarlo Granda, quien comparó el poderío económico del elenco de Ate con Sport Huancayo, escuadra que terminó en mejores condiciones la Liga 1.

“Sport Huancayo no tiene una billetera ancha e hizo un mejor torneo. Creo que en Universitario, para corregir errores, se debe empezar por analizar lo que se hizo bien y lo que no, para a partir de esa base pensar en el 2023″, expresó el comunicador en Twitter.

Ante ello, Jean Ferrari no se quedó callado y le respondió de manera tajante al narrador deportivo.

“Tuvimos un mal apertura (quedamos 9), corregimos y quedamos 4 en el clausura. Sport Huancayo quedó 7 u 8, pero en acumulado quedó 4 y nosotros 5. No se cuál es su presupuesto y creo tú tampoco. Que fácil es opinar sin informarse. Todo por un like”, sostuvo el administrador de Universitario.

Jean Ferrari discutiendo con Giancarlo Granda en redes sociales. Foto: captura Twitter

Tras esta respuesta, el ‘Flaco’ Granda salió a ponerle paños fríos a la situación, quien no quiso comentar sobre la supuesta intención de generar interacción en sus redes.

“Seguramente, Jean, corrigieron y les fue mejor. Ojalá el próximo año por el bien del hincha de Universitario puedan pulir aún más porque en un equipo grande como la ‘U’ si no se sale campeón no sirve. Con respecto a la parte final, no tengo nada para opinar, no soy de desacreditar”, precisó el periodista deportivo.