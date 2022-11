Partido Real Madrid vs. Celtic EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO transmisión por la Champions League?

Real Madrid vs. Celtic EN VIVO se enfrentan este miércoles 2 de noviembre, por la fecha 6 del grupo F de la Champions League, a partir de las 12.45 p. m. (hora peruana) en el estadio Santiago Bernabéu. El cotejo de los merengues será televisado por ESPN y Star Plus. Para que no te pierdas este compromiso y los partidos de hoy, puedes ver la transmisión de la Liga de Campeones por internet en La República Deportes.

Real Madrid vs. Celtic EN VIVO por la Champions League 17:10 ¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Celtic? -Perú, Colombia, Ecuador, México 12.45 p. m. -Bolivia, Venezuela: 1.45 p. m. -Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay: 2.00 p. m. 17:00 Previa Real Madrid vs. Celtic Buenas tardes y bienvenidos a la previa del partido entre Real Madrid vs. Celtic. Ambos equipos se medirán en el Santiago Bernabéu por la fecha 6 del grupo F de la Champions League.