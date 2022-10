¿Volverá a la Liga 1? Gabriel Costa dejó en claro en qué club quiere jugar en el 2023

Lo tiene claro. Luego de ganar el campeonato chileno con Colo Colo, muchos hinchas empezaron a preguntarse sobre el futuro Gabriel Costa. El extremo de la selección peruana culmina su vínculo laboral con el ‘Cacique’ en diciembre y, hasta el momento, no existe una intención de renovación.

En medio de las celebraciones tras la victoria ante O’Higgins, el atacante se pronunció sobre su continuidad y dejó en claro cuál es su intención de cara a la próxima temporada.

“Yo tengo contrato hasta el 31 de diciembre. Vamos a esperar y nos sentaremos a conversar. Yo quiero seguir acá, estoy muy cómodo. Me gusta todo de estar acá, así que solo esperar. Y si no se da, bueno, feliz de todo lo que me dio el club”, manifestó en conferencia de prensa.

Cabe resaltar que hace algunos días el periodista Mauricio Loret de Mola mencionó en el programa “A presión” que un equipo de Lima estaría interesado en los servicios del ‘Gabi’. “Hay uno que lo ha sondeado y no creo que le va a alcanzar para tenerlo. Es de Lima y es Universitario. Fue un sondeo porque alguien de la directiva de Universitario lo conoce a raíz de su etapa en Sporting Cristal”, reveló.

Como es conocido, Costa vistió las camisetas de Alianza Lima y Sporting Cristal en el balompié incaico. Su etapa más exitosa fue en la escuadra rimense entre el 2016 y 2018, en la cual se coronó campeón nacional en dos ocasiones.