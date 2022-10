Hernán Barcos: ¿cuánto ganaría al mes el goleador de Alianza Lima?

En febrero del 2021, el futbolista argentino Hernán Barcos llegó a nuestro país para integrar el cuadro de Alianza Lima, que en ese entonces se encontraba pasando por una fuerte crisis deportiva, pues corría el riesgo de descender a la Liga 2. En pocos meses, el experimentado delantero se convirtió en una pieza clave para el equipo y en uno de los jugadores más queridos por los hinchas.

Y es que desde su llegada al plantel blanquiazul, Hernán Barcos ya lleva 28 tantos y 14 asistencias en su haber, afianzándose como el jugador más importante de Alianza Lima, que este año busca obtener el bicampeonato nacional.

¿Cuánto gana aproximadamente Hernán Barcos en Alianza Lima?

De acuerdo con la información que se pudo recoger de Salary Sport, el máximo goleador histórico de la Copa Sudamericana, Hernán Barcos, percibiría un salario mensual que ronda los 20.000 dólares por jugar como artillero en Alianza Lima.

En la actualidad, el ‘Pirata’ es el goleador del equipo con 10 tantos y 5 asistencias en 30 partidos en lo que va de la temporada 2022. Su increíble desempeño ha provocado que los directivos del plantel iniciaran las negociaciones para su renovación.

“Dios quiera que sí, estamos trabajando para eso. Y ojalá que se me pueda dar”, fue el optimista mensaje de Barcos a GolPerú.

Hernán Barcos es uno de los jugarores más importantes del plantel aliancista. Foto: Alianza Lima

La lesión de Hernán Barcos

El delantero argentino sufrió una lesión durante el partido de Alianza Lima contra Asociación Deportiva Tarma (ADT), por lo que tuvo que retirarse antes de terminar el primer tiempo.

“Estoy con un dolor de espalda, no me gusta salir; traté de continuar, pero no podía, estaba perjudicándolos. Hermoso, difícil e impensado por momentos, pero hicimos un gran trabajo, el cuerpo técnico, los dirigentes e hinchas estuvimos todos juntos y eso es lo que es Alianza Lima.”, declaró el argentino para GolPerú.

Asimismo, Barcos aseguró que de todas formas llegará a la final de la Liga 1: “Como sea voy a estar, trabajaré todos estos días para llegar al 100%”.