¿A qué hora y qué canal transmite Liverpool vs. Napoli por la UEFA Champions League?

Liverpool vs. Napoli EN VIVO se enfrentan este martes 1 de noviembre por la fecha 6 del grupo A de la Champions League 2022-23 a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana) en el estadio Anfield. El encuentro será televisado por ESPN. Para que no te pierdas este compromiso y los partidos de hoy, puedes ver la transmisión de la Liga de Campeones por internet en La República Deportes.

Liverpool vs. Napoli: ficha del partido

Liverpool vs. Napoli Fecha 6-Champions League ¿Cuándo juegan? Martes 1 de noviembre ¿A qué hora? 3.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Anfield ¿Canal? ESPN

¿A qué hora ver Liverpool vs. Napoli?

Perú, Colombia, Ecuador: 3.00 p. m.

Venezuela, Bolivia, Estados Unidos: 4.00 p. m.

Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Brasil: 5.00 p. m.

¿Qué canal transmite Liverpool vs. Napoli?

Liverpool vs. Napoli será transmitido EN VIVO por la señal de ESPN para toda la región de Sudamérica.

¿Cómo ver ESPN gratis por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del Liverpool vs. Napoli por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos de ESPN. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

Posibles alineaciones del Liverpool vs. Napoli

Liverpool: Alisson, Trent Alexander-Arnold, Joseph Gómez, Virgil van Dijk, Andrew Robertson, Fabinho, Harvey Elliott, Jordan Henderson, Roberto Firmino, Mohamed Salah y Darwin Núñez.

Alisson, Trent Alexander-Arnold, Joseph Gómez, Virgil van Dijk, Andrew Robertson, Fabinho, Harvey Elliott, Jordan Henderson, Roberto Firmino, Mohamed Salah y Darwin Núñez. Napoli: Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo, Leo Skiri Ostigard, Kim Min-Jae, Mário Rui, Tanguy NDombele, Stanislav Lobotka, Eljif Elmas, Matteo Politano, Giovanni Simeone y Giacomo Raspadori.

Liverpool vs. Napoli: historial de partidos