[EN VIVO] Elche vs. Getafe HOY: ¿a qué hora ver partido por LaLiga Santander vía ESPN 2?

VER Elche vs. Getafe EN VIVO y DIRECTO este lunes 31 de octubre por la fecha 12 de LaLiga Santander 2022-23. El duelo comenzará a las 3.00 p. m. (hora peruana) y se disputará en el Estadio Martínez Valero. Contará con la transmisión de ESPN 2 y Star Plus. Además, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

Elche vs. Getafe: ficha del partido

Partido Elche vs. Getafe ¿Cuándo juegan? Lunes 31 de octubre ¿A qué hora? 3.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Martínez Valero ¿En qué canal? ESPN 2

Elche vs. Getafe: posibles alineaciones

Elche: Édgar Badía, Josan, Gonzalo Verdú, E. Roco, P. Bigas, C. Clerc, Álex Collado, Omar Mascarell, Raúl Guti, Pere Milla y L. Boyé.

Édgar Badía, Josan, Gonzalo Verdú, E. Roco, P. Bigas, C. Clerc, Álex Collado, Omar Mascarell, Raúl Guti, Pere Milla y L. Boyé. Getafe: David Soria, Juan Iglesias, D. Djené, S. Mitrovic, D. Duarte, J. Amavi, Luis Milla, N. Maksimovic, C. Aleñá, B. Mayoral y E. Ünal.

Elche vs. Getafe: historial

¿A qué hora juegan Elche vs. Getafe EN VIVO?

El enfrentamiento entre Elche vs. Getafe EN VIVO por la liga española empezará a las 3.00 p. m. (hora peruana). Revisa la guía de horarios para que puedas seguirlo según tu ubicación.

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

México: 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

¿En qué canal ver Elche vs. Getafe EN VIVO?

Si no quieres perderte el partido Elche vs. Getafe por LaLiga debes sintoniza la señal de ESPN 2 o Star Plus. A continuación, te mencionamos los canales de acuerdo al operador de TV paga que tengas contratado.

¿Dónde sintonizar ESPN 2 para ver Elche vs. Getafe?

DirecTV

Argentina: 622 (SD) y 1622 (HD)

Colombia: 622 (SD) y 1622 (HD)

Ecuador: 622 (SD) y 1622 (HD)

Perú: 622 (SD) y 1622 (HD)

Uruguay: 622 (SD) y 1622 (HD).

Movistar TV

Colombia: 486 (SD) y 886 (HD)

Perú (satélite): 486 (SD) y 886 (HD)

Perú (cable): 506 (SD) y 741 (HD)

Venezuela: 485 (SD).

Claro TV

Ecuador: 90 (SD) y 590 (HD)

Colombia (cable): 510 (SD) y 1510 (HD)

Perú (cable): 64 (SD) y 521 (HD).

Tigo

Colombia: 26 (SD) y 246 (HD)

Bolivia (cable): 510 (SD) y 702 (HD)

Paraguay: 104.

Simple TV

Venezuela: 622 (SD) y 1622 (HD).

¿Cómo ver Elche vs. Getafe gratis por internet?

Para que no te pierdas la transmisión del Elche vs. Getafe por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que podrás acceder a toda la programación de los eventos deportivos. En caso no puedas ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.