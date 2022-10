¿A qué hora ver Philadelphia Phillies vs. Houston Astros por el juego 3 de Serie Mundial MLB 2022?

Philadelphia Phillies vs. Houston Astros EN VIVO se enfrentan este lunes 31 de octubre a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana) en el Citizens Bank Park, Filadelfia por el juego 3 de la Serie Mundial MLB 2022. El partido será transmitido por ESPN y Star Plus. Para que no te pierdas la transmisión del beisbol de las grandes ligas, puedes verlo por internet en La República Deportes.

¿A qué hora juegan Philadelphia Phillies vs. Houston Astros?

Perú, Colombia, Ecuador, México: 7.30 p. m.

Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 8.30 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 9.30 p. m.

¿Qué canal transmite Philadelphia Phillies vs. Houston Astros?

El partido entre Philadelphia Phillies vs. Houston Astros contará con transmisión EN VIVO Y EN DIRECTO por la señal de Star Plus.

¿Cómo Philadelphia Phillies vs. Houston Astros ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas la transmisión del Philadelphia Phillies vs. Houston Astros por internet, puedes sintonizar la señal de Star Plus, servicio de streaming en el que accederás a toda la programación de los eventos deportivos. En caso de que no logres ingresar al mismo, tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de este compromiso vía La República Deportes.

¿Dónde jugarán Philadelphia Phillies vs. Houston Astros?

El recinto que albergará el Philadelphia Phillies vs. Houston Astros será el Citizens Bank Park, Filadelfia.

¿Cómo va la Serie Mundial de la MLB?