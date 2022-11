¿Cuándo juegan Marsella vs. Tottenham EN VIVO vía ESPN 4 por la Champions League?

Marsella vs. Tottenham EN VIVO se miden este martes 1 de noviembre en el Stade Orange Vélodrome por la última fecha del Grupo D en la Champions League 2022-23. El duelo arranca a las 3.00 p. m. (hora de Perú), con transmisión vía ESPN 4 y Star Plus (streaming). La República Deportes te llevará el minuto a minuto, con las formaciones iniciales y el marcador actualizado de este partido.

Marsella vs. Tottenham: ficha del partido

Partido Marsella vs. Tottenham ¿Cuándo juegan? Martes 1 de noviembre ¿A qué hora? 3.00 p. m. (Perú) ¿Dónde? Stade Orange Vélodrome ¿En qué canal? ESPN 4

Un cierre de locura tendrá el Grupo D de la Liga de Campeones, único en el cual no hay un solo equipo que ya tenga segura su clasificación a los octavos de final. Los Spurs son punteros con ocho unidades, pero una derrota frente a los marselles, coleros con seis puntos, los podría dejar eliminados.

El cruce previo entre ambas escuadras fue victoria 2-0 del Tottenham con un doblete de Richarlison, quien en esta oportunidad será baja por lesión. Al Marsella no le sirve el empate para avanzar de fase, aunque sí podría alcanzarle para quedarse con el cupo de consuelo a la Europa League siempre que el Sporting Lisboa pierda.

¿A qué hora juegan Marsella vs. Tottenham?

México (centro): 2.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

España: 10.00 p. m.

¿Qué canal transmite Marsella vs. Tottenham?

Argentina: ESPN 2

Bolivia: ESPN 4

Chile: ESPN

Colombia: ESPN 4

Costa Rica: Star Plus

Ecuador: ESPN 4

México: HBO Max

Paraguay: ESPN 4

Perú: ESPN 4

Uruguay: ESPN 4

Venezuela: ESPN 4

¿Cómo ver Marsella vs. Tottenham ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del Marsella vs. Tottenham por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming que incluye los partidos televisados por los canales de la cadena ESPN. En caso no tengas acceso al mismo, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Alineaciones probables de Marsella vs. Tottenham

Marsella: Pau López; Chancel Mbemba, Eric Bailly, Leonardo Balerdi; Jonathan Clauss, Valentin Rongier, Jordan Veretout, Nuno Tavares; Mattéo Guendouzi, Amine Harit y Alexis Sánchez.

Tottenham: Hugo Lloris; Cristian Romero, Eric Dier, Ben Davies; Matt Doherty, Rodrigo Bentancur, Pierre-Emile Kordt Højbjerg, Ivan Perišić; Lucas Moura, Harry Kane y Son Heung-min.

Historial de Marsella vs. Tottenham

El único encuentro previo entre Marsella y Tottenham se jugó por la primera fecha de la fase de grupos en esta Champions League y terminó con victoria de los ingleses.

Tottenham 2-0 Marsella | 07.09.22.

¿Dónde juegan Marsella vs. Tottenham?

El escenario de este compromiso será el Stade Orange Vélodrome, recinto deportivo multiusos ubicado en la ciudad de Marsella. Cuenta con capacidad para acoger a más de 67.000 espectadores.