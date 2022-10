Ancelotti arremete contra el arbitraje y señala que no hubo penal: “Se lo han inventado”

En un partido trabado y con polémica, Real Madrid empató 1-1 con Girona en el Santiago Bernabéu. Si bien la igualdad permite al cuadro merengue recuperar el liderato perdido contra el Barcelona , Carlo Ancelotti se mostró preocupado por el penal otorgado al cuadro catalán sobre los minutos finales.

Según el entrenador italiano, el balón no impacta directamente en la mano de Marco Asensio , por lo que Mario Melero, juez del encuentro, no debió cobrar la pena máxima.

“No hay penalti. No lo toca con la mano. No sé quién lo ha visto, pero se lo han inventado. Si hubiera tocado con la mano izquierda, ya, pero no lo toca”, señaló el técnico merengue en conferencia de prensa.

Mario Melero consideró que la mano de Asensio era penal. Foto: captura ESPN

Sobre el trámite del encuentro, el exestratega del Milan comentó que el plantel está sintiendo el rigor de la competencia seguida. “El nivel no es excelente en este momento. Hay muchos partidos, demasiados. No hay tiempo para recuperar. Todos los equipos sufren, expresó.

Real Madrid: próximo partido

El cuadro madrileño cierra su paso por la fase de grupos de la Champions League este miércoles 2 de noviembre ante el Celtic. El encuentro se disputará en el estadio Santiago Bernabéu a las 12.45 p. m. (hora peruana) y tendrá transmisión de ESPN y Star Plus. La República Deportes tendrá una cobertura ONLINE del compromiso, con el minuto a minuto, las incidencias y los goles.

Tabla de posiciones de la Liga Santander