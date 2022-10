Hernán Barcos tras el triunfo de Alianza Lima: “Voy a estar como sea en la final”

Como en casi toda la temporada, Hernán Barcos fue una de las figuras de Alianza Lima, esta vez ante ADT Tarma. El delantero argentino marcó el primer gol del encuentro y abrió el camino para el triunfo íntimo. Sin embargo, en el final del primer tiempo preocupó a los hinchas por la lesión que lo sacó del campo.

Ante ello, el deportista dio esperanza a los seguidores blanquiazules que ya sueñan con el bicampeonato. “Espero mejorar. Es un dolor en la espalda. No me gusta salir, traté de continuar, pero me dolía. Voy a estar como sea en la final. Trabajaré en estos días. Es una sensación hermosa estar en la final, fue difícil e impensado por momentos.”, comentó en declaraciones para Gol Perú.

Asimismo, el ‘Pirata’ señaló que desea renovar con el cuadro blanquiazul. “Espero que sí”, indicó el goleador argentino.

¿Cuándo jugará Alianza Lima la final de la Liga 1?

La definición del torneo peruano se desarrollará en partidos de ida y vuelta. El primero se jugará el miércoles 9 de noviembre y el segundo está programado para el sábado 12 del mismo mes.

¿Dónde jugará Alianza Lima la final de la Liga 1?

Los blanquiazules podrían enfrentar tanto a Sporting Cristal como FBC Melgar en la final. En caso de medirse ante los celestes, estos últimos escogerían primero si se juega en Matute o en el Estadio Nacional (por ser líderes del acumulado). Por otro lado, si el Dominó avanza a la definición del torneo, serían los de ‘Chicho’ Salas quienes elijan el primer escenario (porque Alianza supera a Melgar en la sumatoria total).