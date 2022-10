Alianza Lima derrotó 2-0 a ADT y se coronó campeón del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson 2022. Tras ello, Pablo Lavandeira declaró para la prensa y rompió en llanto por haber conseguido su primer título como profesional a lo largo de su carrera.

“No lo hubiese imaginado nunca esto. Cuándo llegué a principio de año, sabía que iba a ser un año duro. No sabía qué me esperaba, sabía que tenía que trabajar duro. Mis compañeros me regalan mi primer título en primera división después de más de 16 años de carrera. Sé que falta un pasito más, pero lo estoy disfrutando muchísimo porque es importante para mí”, indicó para GolPerú.

“Nunca hubiese imaginado jugar los 42 partidos del año, haber jugado todos los partidos, haber estado siempre a disposición, haber sido recibido con el respeto de la gente y haberme ganado un poco del cariño de la gente”, agregó el uruguayo.

Finalmente, el centrocampista agradeció a los futbolistas de la reserva por los dos puntos adicionales que le brindaron al primer equipo íntimo en el acumulado.

“También agradecerle a los chicos de la reserva, al cuerpo técnico de la reserva, porque gracias a ellos estamos consiguiendo esto. A todos los funcionarios del club, a mis compañeros, al cuerpo técnico de Carlos Bustos y al de ‘Chicho’ Salas”, finalizó.

¿Cuándo jugará Alianza Lima la final de la Liga 1?

Alianza Lima disputará la final nacional de la Liga 1 Betsson ante el ganador de la llave entre Sporting Cristal y FBC Melgar. El primer duelo se jugará el miércoles 9 de noviembre, mientras que el segundo será el sábado 12 de noviembre.