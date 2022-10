Selección Peruana: nada está definido

Juan Reynoso volvió a sorprendernos con una convocatoria atípica con miras a los encuentros amistosos del 16 y 19 de noviembre ante Paraguay y Bolivia. Y es que la FPF dio a conocer a través de sus redes sociales el nombre de los 28 jugadores peruanos que trabajarán bajo la modalidad de microciclo. Los grandes ausentes son los jugadores de Melgar, Alianza Lima y Sporting Cristal.

“Es una convocatoria particular, para una coyuntura particular. Dependemos de la autorización de los clubes, esto nos invita a que hagamos dos microciclos hasta el 19 de noviembre, donde esta primera es del 2 al 13 de noviembre, allí se liberarán los jugadores del exterior, que no autorizaron a los jugadores, por eso no los verán en la convocatoria. Posterior a eso, se dará la lista definitiva para los amistoso.

Sabemos que los tres equipos tienen posibilidades, el día 6, uno quedará liberado y sobre el 12 esperaremos a los que jueguen la final. El día 12, la idea es tener la lista definitiva de cara a los amistosos para poder concentrar en el hotel”, explicó Reynoso tras argumentar la ausencia del goleador del torneo, Luis Benites de Sport Huancayo.

Luis Benites ha anotado 18 goles en el 2022. Foto: GLR

“Más allá de los gustos, es que uno tiene que evaluar como idea de juego colectiva. Soy respetuoso de los números de Benites, me ha tocado verlo en vivo, pero me parece que los que están convocados hoy están un paso arriba. Eso no quiere decir que más adelante no pueda ser llamado. Seguramente en algún momento tendrá la oportunidad de mostrarse”, agregó.

El ‘Cabezón’ también hizo un balance de sus visitas al interior del país, pues pudo conocer la realidad de todos los clubes. “Se ha evolucionado, pero todavía hay muchas cosas por hacer. Trataremos de que esto fluya, que los dueños de los clubes vean la tecnología como inversión y no como gasto. Para algunos será pagar como un jugador más, pero eso ayudará a ser una mejor liga. No solo a los clubes, sino a todos en general”, dijo y se refirió a las razones por las que hasta hoy no visitó los entrenamientos del plantel de Alianza Lima. “La intención siempre fue ir, pero terminado la conferencia trascenderá qué habrá pasado. A esta edad lo quiero tomar como parte del folclore”.