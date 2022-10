[En Vivo] Sporting Cristal vs. Carlos Mannucci, Liga 1 2022: ¿a qué hora y dónde ver?

MIRA AQUÍ EN VIVO Sporting Cristal vs. Carlos Mannucci | Ambos equipos se enfrentarán por la fecha 19 del Torneo Clausura de la Liga 1 2022 este domingo 30 de octubre. El duelo iniciará a las 3.00 p. m. (hora peruana) y contará con la transmisión de Movistar Deportes. Además podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.

PREVIA Sporting Cristal vs. Carlos Mannucci 11:59 Tabla del Acumulado 2022 Por el momento, la tabla acumulada marcha de la siguiente manera, con Sporting Cristal, Alianza Lima y Melgar en las tres primeras posiciones, respectivamente. En la última jornada, estos equipos jugarán de forma simultánea. 10:53 ¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Carlos Mannucci? El encuentro entre Sporting Cristal vs. Carlos Mannucci se jugará a las 3.00 p. m. (hora peruana) por la fecha 19 del Torneo Clausura de la Liga 1 2022. 10:53 ¿Qué canal transmite Sporting Cristal vs. Carlos Mannucci? La señal encargada de televisar el encuentro Sporting Cristal vs. Carlos Mannucci será Movistar Deportes, canal exclusivo de Movistar que cuenta con los derechos de transmisión de la mayoría de cotejos de la Liga 1 2022. 10:52 ¡PREVIA Sporting Cristal vs. Carlos Mannucci! Bienvenidos, amigos de La República, a la cobertura de la previa del encuentro decisivo entre Sporting Cristal vs. Carlos Mannucci por la última fecha del Torneo Clausura.

Sporting Cristal vs. Carlos Mannucci: ficha del partido

Liga 1 2022 Sporting Cristal vs. Carlos Mannucci ¿Cuándo juegan? Domingo 30 de octubre ¿A qué hora? 3.00 p. m. (hora peruana) ¿Dónde? estadio Alberto Gallardo ¿En qué canal? Movistar Deportes

La señal encargada de televisar el encuentro Sporting Cristal vs. Carlos Mannucci será GolPerú, canal exclusivo de Movistar que cuenta con los derechos de transmisión de la mayoría de cotejos de la Liga 1 2022.

¿Qué canal es GolPerú?

Si no quieres perderte el choque Sporting Cristal vs. Carlos Mannucci, sintoniza los siguientes canales de Movistar TV para encontrar la señal de GolPerú:

Movistar TV (satélite): canal 114 (SD), canal 814 (HD)

Movistar TV (cable): canal 14 (SD), canal 714 (HD)

Star Globalcom: canal 14 (SD).

¿Cómo seguir Sporting Cristal vs. Carlos Mannucci ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión de Sporting Cristal vs. Carlos Mannucci por internet, sintoniza Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su oferta el canal GolPerú. En caso de que no tengas acceso al mismo, también puedes informarte con la cobertura ONLINE de La República Deportes.

El duelo entre Sporting Cristal vs. Carlos Mannucci se disputará en el Estadio Alberto Gallardo, el cual es un recinto deportivo destinado a la práctica del fútbol que se encuentra ubicado en el distrito limeño de San Martín de Porres. El club Sporting Cristal disputa aquí sus encuentros en condición de local, ya que cuenta con el derecho de usufructo del mismo hasta el año 2022.