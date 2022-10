¿Cuándo juegan Melgar vs. Alianza Atlético EN VIVO vía Movistar Eventos por la Liga 1 2022?

Melgar vs. Alianza Atlético EN VIVO se miden este domingo 30 de octubre, desde las 3.00 p. m., en el Estadio Monumental de la UNSA por la jornada final del Torneo Clausura en la Liga 1 2022. El duelo se podrá ver por la señal de Movistar Eventos, pero también tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes, que te llevará las alineaciones confirmadas, con el relato minuto a minuto y los videos de goles.

Melgar vs. Alianza Atlético: ficha del partido

Partido Melgar vs. Alianza Atlético ¿Cuándo juegan? Domingo 30 de octubre ¿A qué hora? 3.00 p. m. ¿Dónde? Estadio Monumental de la UNSA ¿En qué canal? Movistar Eventos

¿A qué hora ver Melgar vs. Alianza Atlético?

En todo el Perú, la hora de inicio del duelo Melgar vs. Alianza Atlético será a las 3.00 p. m.

La última fecha del Torneo Clausura puede certificar el pase de Melgar a la final directa de esta Liga 1 2022 o dejarlo únicamente en los playoffs. Aunque no depende de sí mismo, el Dominó saldrá por un triunfo contra Alianza Atlético que todavía alberga esperanzas de lograr un cupo a la Copa Sudamericana 2023.

En la jornada previa, los rojinegros se dejaron remontar 2-1 por Atlético Grau, choque que además les valió la suspensión de parte de su comando técnico por invadir la cancha para reclamarle al árbitro. Tres asistentes de Pablo Lavallén se perderán los dos siguientes cotejos.

El club sullanense, por su parte, cayó 2-0 como local ante Sporting Cristal en un partido polémico por el supuesto penal no cobrado a Zanelatto tras falta de Loyola. Los churres deben vencer en Arequipa y esperar otros resultados para clasificar a un torneo internacional.

Melgar y Alianza Atlético igualaron sin goles por el Torneo Apertura. Desde el regreso de los norteños a primera división, se enfrentaron tres veces, con saldo de dos empates y una derrota de los characatos.

¿Qué canal transmite Melgar vs. Alianza Atlético?

La señal a cargo de televisar el Melgar vs. Alianza Atlético será Movistar Eventos, canal 11 del operador de TV por cable y/o satélite Movistar TV.

¿Cómo ver Melgar vs. Alianza Atlético ONLINE?

Para que no te pierdas el Melgar vs. Alianza Atlético por internet, sintoniza la señal de Movistar Play, servicio de streaming que incluye en su oferta al cliente el canal Movistar Eventos. En caso no tengas acceso al mismo, también podrás seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Últimos partidos de Melgar vs. Alianza Atlético

Alianza Atlético 0-0 Melgar | 03.07.22

Alianza Atlético 3-3 Melgar | 13.08.21

Melgar 1-3 Alianza Atlético | 08.05.21

Melgar 2-0 Alianza Atlético | 18.09.17

Alianza Atlético 1-0 Melgar | 15.06.17.

Melgar vs. Alianza Atlético: pronóstico

Betsson: gana Melgar (1.32), empate (4,95), gana Alianza Atlético (9,40)

Bet365: gana Melgar (1.33), empate (4,75), gana Alianza Atlético (12,00)

1XBet; gana Melgar (1,32), empate (4,96), gana Alianza Atlético (8,90)

Doradobet: gana Melgar (1,31), empate (4,75), gana Alianza Atlético (8,50)

Inkabet: gana Melgar (1,35), empate (5,00), gana Alianza Atlético (9,00).

¿Dónde juegan Melgar vs. Alianza Atlético?

El escenario de este compromiso será el Estadio Monumental de la UNSA, recinto deportivo ubicado en Arequipa, con capacidad para albergar a 60.000 espectadores.