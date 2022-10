DT de vóley despedido arremetió contra la dirigencia íntima: “No sé si los hinchas tienen más peso”

Alianza Lima busca potenciar no solo el primer equipo de fútbol, sino también sus divisiones menores, el plantel femenino y, ahora, otras disciplinas. En ese sentido, la institución blanquiazul contrató al técnico de vóley Martín Escudero para buscar el título nacional; sin embargo, fue despedido a las pocas horas.

¿Por qué fue despedido? A los minutos de ser presentado como DT del equipo de vóley de Alianza Lima, se empezaron a viralizar fotos de Escudero con la camiseta del máximo rival, Universitario de Deportes. Los hinchas blanquiazules empezaron a incendiar las redes y pedir su salida inmediatamente. Horas después, el club victoriano lo despidió.

Tras ello, Martín Escudero charló con Bruno Cabala y expresó todo su sentir tras la decisión de la dirigencia íntima. “Es increíble que en estos tiempos pueda suceder algo así. Si me hubiese puesto la camiseta de Municipal o del Sport Boys; o si Ricardo Gareca se hubiera puesto la camiseta, no sé, de Argentina, ¿dirían que está mal?”, inició.

Luchó para llegar a Alianza Lima

“La verdad es que es muy triste, pasé muchos filtros. No mentí, yo dije que era hincha más que del Bayern Múnich, que no me gustaba el fútbol peruano, eso fue todo. Las personas que me apoyaron para entrar, que es gente que sabe de vóley, están muy decepcionadas también, muy tristes, porque es una orden que viene de arriba”.

Decepcionado por la decisión

“Parece ser que el profesionalismo no importa en este país. Yo creo que puedo sacar campeón a este equipo de Alianza Lima, que es lo que tanto necesitan, por lo que sé y la experiencia que tengo. (Me siento) decepcionado porque, cuando un profesional peruano quiere avanzar, le ponen trabas. No sé si los hinchas tienen más peso que los dirigentes”.

Lo despidieron sin darle la cara