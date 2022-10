¿Por qué Luis Benites, goleador de la Liga 1 y posible jale de Defensa y Justicia, no fue convocado?

Un jugador que viene llamando la atención es Luis Benites, polifuncional ofensivo de Sport Huancayo. El futbolista de 26 años está teniendo la mejor temporada en su carrera profesional, ya que es el goleador de la Liga 1 y es pretendido por el campeón de la Copa Sudamericana, Defensa y Justicia. Por ello, la convocatoria de Benites a la Bicolor era muy probable, pero no se dio.

Luis Benites, en la presente temporada, ha jugado 1.386 minutos en 34 encuentros con la camiseta de Sport Huancayo en la Liga 1. En total, el futbolista nacional ha inflado las redes en 18 ocasiones y ha brindado 6 asistencias. Este número despertó el interés de clubes extranjeros. Según el periodista Gustavo Peralta, Defensa y Justicia lo tiene en la mira: “Se interesó y consultó las condiciones de Luis Benites, el goleador de la Liga 1″.

En conferencia de prensa, le preguntaron a Juan Reynoso de la sorpresiva ausencia de Luis Benites en la convocatoria para el microciclo de noviembre. Esto respondió:

“Es difícil dar una respuesta, más allá de los gustos es que uno se tiene que poner en pro y contra de acuerdo a lo que tú pretendes como idea de juego colectivo. Soy muy respetuoso de los números de Luis Benites, me ha tocado más de una vez verlo en vivo. Pero me parece que los que están convocados, hoy están un pasito por arriba. Eso no quiere decir que más adelante no pueda ser convocado. Espero que más adelante esté aquí y pueda demostrar todo lo que tiene”, puntualizó.

¿Qué delanteros convocó Juan Reynoso?

El estratega de la selección peruana incluyó en su lista de convocados a cuatro atacantes, tres de ellos vienen jugando en el fútbol peruano y uno en el exterior: