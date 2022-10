Reynoso no acelera una vuelta de Paolo Guerrero a la selección: “Que se recupere bien”

Juan Reynoso anunció una lista de convocados para un microciclo del mes de noviembre pensando en los amistosos ante Paraguay y Bolivia. El DT de la selección peruana trabajará con estos jugadores entre el 2 y 13 del mes en mención. La mayoría son del torneo local y unos cuantos del exterior.

Durante la conferencia, el ‘Cabezón’ respondió a La República sobre la situación actual que vive Paolo Guerrero. Como se sabe, el ‘Depredador’ venía jugando en Avaí de Brasil, pero volvió a recaer en su lesión.

Reynoso comentó sobre su estado físico y cuándo podría estar nuevamente considerado en la Bicolor.

“Hay que dejar que se recupere bien. Mientras más minutos tenga, su recuperación va a ser más natural. Venía jugando, recayó. Por ese estrés de que no se recupera, darle más estrés no sería lo más inteligente. Seguro va a pasar por Lima y conversaré con él. No me parece hablar de una situación cuando él aún no se recupera al 100%”, contestó el estratega nacional.

Paolo Guerrero tiene contrato con su actual club hasta fines del 2022. Foto: Avaí FC

Lista de convocados de la selección peruana

Arqueros:

Pedro Gallese

José Carvallo

Ángel Zamudio.

Defensas:

Miguel Trauco

Luis Abram

Roberto Villamarín

Alonso Yovera

Carlos Ascues

Franco Medina

Renzo Garcés

Piero Guzmán.

Mediocampistas:

Wilder Cartagena

Pedro Aquino

Bryan Reyna

Christian Cueva

Andy Polar

Christofer Gonzales

Sergio Peña

Jostin Alarcón

Piero Quispe

Yordy Reyna

Yuriel Celi

Leonardo Villar

José Rivera.

Delanteros: