¿Cuándo juegan Flamengo vs. Athletico Paranaense vía ESPN por la final de la Copa Libertadores?

Flamengo vs. Athletico Paranaense EN VIVO se enfrentan este sábado 29 de octubre, desde las 3.00 p. m. (hora peruana) y 5.00 p. m. (hora brasileña), por la final de la Copa Libertadores 2022. El encuentro se llevará a cabo en el estadio Monumental Isidro Romero Carbo (Guayaquil), con transmisión vía ESPN y Star Plus (streaming). Para que no te pierdas el minuto a minuto, las alineaciones confirmadas y el marcador actualizado, sigue la cobertura ONLINE de La República Deportes.

Flamengo vs. Athletico Paranaense: ficha del partido

Partido Flamengo vs. Athletico Paranaense ¿Cuándo juegan? Sábado 29 de octubre ¿A qué hora? 3.00 p. m. (Perú), 5.00 p. m. (Brasil) ¿Dónde? Estadio Monumental Isidro Romero Carbo ¿En qué canal? ESPN

¿A qué hora juegan Flamengo vs. Athletico Paranaense?

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

México: 3.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Estados Unidos (Washington D. C., Nueva York, Miami): 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

España: 10.00 p. m.

Sudamérica se prepara para conocer a su nuevo campeón, el cual será, por cuarta temporada consecutiva, brasileño. Flamengo, bicampeón continental por sus títulos de 1981 y 2019, buscará cobrarse la revancha de la edición anterior cuando se mida en la gran final de esta Copa Libertadores 2022 a un Athletico Paranaense con ansias de conquistar su primera estrella de la competencia.

El Mengao pasó pocos apuros para instalarse en esta definición. Luego de una fase de grupos en la que clasificó de forma invicta (cinco triunfos y un empate), siguió con su racha de imbatibilidad en octavos, cuartos de final y semifinales. En esta última ronda, apabulló por 6-1 en el global a Vélez Sarsfield de Argentina.

Pedro, artillero del certamen con sus 12 tantos, y Bruno Henrique, máximo asistidor con cinco pases de gol, serán la principal dupla ofensiva de los rubronegros. La presencia de hombres como Arturo Vidal, Everton, David Luiz, Filipe Luís, Giorgian de Arrascaeta, entre otros, hacen de los cariocas los grandes favoritos.

En la vereda de enfrente está el Furacao, que accedió a esta Libertadores en su calidad de campeón de la Copa Sudamericana 2021. Al elenco de Paraná sí le costó algo más sortear un grupo en el cual se clasificó como segundo, aunque en las llaves de eliminación directa se mantuvo sin conocer la derrota.

Libertad de Paraguay, Estudiantes de La Plata y Palmeiras fueron sus ‘víctimas’. La eliminación en ‘semis’ del Verdao, vigente bicampeón, fue la gran sorpresa y la principal razón para creer en una —a priori contra todo pronóstico— victoria por parte de los dirigidos por Luiz Felipe Scolari.

En lo que va del 2022, Flamengo y Athetico Paranaense se han enfrentado cuatro veces, dos por el Brasileirao y dos por Copa de Brasil. El saldo de estos duelos favorece al Fla, con dos triunfos, un empate y un juego perdido.

¿Qué canal transmite Flamengo vs. Athletico Paranaense?

Argentina: ESPN

Bolivia: ESPN

Chile: ESPN

Colombia: ESPN

Ecuador: ESPN

México: Claro Sports

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN

¿Cómo sintonizar ESPN para ver Flamengo vs. Athletico Paranaense?

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite).

Argentina: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 22 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 104 Digital y 1009 HD (Telecentro), 24 SD y 154 HD (Antina), 14 analógico, 102 Digital y 1000 HD (Supercanal).

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV).

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite).

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR).

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT).

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital).

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV).

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

¿Dónde ver Flamengo vs. Athletico Paranaense ONLINE?

Para que no te pierdas el Flamengo vs. Athletico Paranaense por internet, sintoniza la señal de Star Plus, servicio de streaming que incluye en su oferta al cliente los duelos televisados por los canales de la cadena ESPN, o vía Facebook Watch de la Conmebol Libertadores (en México se podrá ver gratis por el canal de YouTube Marca Claro). En caso de que no tengas acceso a ninguna de estas plataformas, también puedes informarte a través de la cobertura ONLINE que te ofrece La República Deportes.

Alineaciones probables de Flamengo vs. Athletico Paranaense

Flamengo: Diego Alves, David Luiz, Pablo, Ayrton, Matheuzinho, Éverton Ribeiro, Pulgar, Victor Hugo, Marinho, Éverton, Pedro.

Athletico Paranaense: Bento, Orejuela, Matheus Felipe, Hernández, Pedrinho, Léo Cittadini, Vitor Bueno, Hugo Moura, García, Rômulo, Vitor Roque

Historial reciente de Flamengo vs. Athletico Paranaense

Athletico Paranaense 0-1 Flamengo | 17.08.22

Flamengo 5-0 Athletico Paranaense | 14.08.22

Flamengo 0-0 Athletico Paranaense | 27.02.22

Athletico Paranaense 1-0 Flamengo | 23.04.22

Athletico Paranaense 2-2 Flamengo | 02.11.21.

Flamengo vs. Athletico Paranaense: pronóstico

Betsson: gana Flamengo (1,52), empate (4,00), gana Paranaense (6,50).

Bet365: gana Flamengo (1,50), empate (4,00), gana Paranaense (7,00).

1XBet: gana Flamengo (1,56), empate (4,26), gana Paranaense (7,20)

Doradobet: gana Flamengo (1,52), empate (4,20), gana Paranaense (7,00).

Inkabet: gana Flamengo (1,53), empate (4,10), gana Paranaense (6,75).

¿En qué estadio juegan Flamengo vs. Athletico Paranaense?

El escenario de esta gran final será el estadio Monumental Isidro Romero Carbo, también conocido como Monumental Banco Pichincha por razones de patrocinio. Ubicado en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, cuenta con capacidad para albergar a 75.000 espectadores y es propiedad del Barcelona Sporting Club.